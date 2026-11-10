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Con un 20% de avance

El hospital de Gobernador Crespo suma nuevos espacios y moderniza sus instalaciones

El proyecto contempla la refuncionalización de más de 550 metros cuadrados y la construcción de nuevos espacios, entre ellos consultorios, áreas de rehabilitación y un acceso para ambulancias. La inversión supera los $1.600 millones.

Continúa con la transformación del Hospital de Gobernador CrespoContinúa con la transformación del Hospital de Gobernador Crespo
 12:11
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La remodelación y ampliación del Hospital Samco "Dr. Carlos Boratti" de Gobernador Crespo, en el departamento San Justo, alcanzó un 20% de ejecución. La intervención apunta a modernizar las instalaciones existentes y ampliar la capacidad operativa de uno de los principales establecimientos sanitarios de la región.

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Los trabajos se desarrollan en distintos sectores del edificio, mientras el hospital continúa atendiendo a pacientes de Gobernador Crespo y de localidades vecinas. Para garantizar la prestación de los servicios durante la ejecución, las tareas se organizan de manera coordinada entre los equipos de Salud y Obras Públicas.

El establecimiento constituye el segundo efector sanitario de mayor importancia del departamento San Justo y brinda cobertura a una amplia zona del norte departamental.

Avanzan las terminaciones y las instalaciones

Luego de las primeras tareas de demolición, movimiento de suelo, ejecución de contrapisos y construcción de mamposterías, la obra ingresó en una nueva etapa.

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Actualmente se trabaja en la colocación de mosaicos en sectores interiores y exteriores, la ejecución de cielorrasos y la realización de revoques finos. También avanzan las instalaciones eléctricas y los trabajos de zinguería, necesarios para completar la infraestructura del edificio.

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En los espacios exteriores se construyen veredas y bancos, que permitirán mejorar la circulación y las condiciones de permanencia de pacientes, acompañantes y trabajadores del establecimiento.

Nuevos consultorios y espacios para rehabilitación

El proyecto contempla la refuncionalización de más de 550 metros cuadrados del edificio existente, con una renovación integral de la cubierta, los cielorrasos, los pisos y las instalaciones eléctricas.

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A estas mejoras se suma una ampliación de 224 metros cuadrados cubiertos y otros 116 semicubiertos. Los nuevos espacios incluirán consultorios, un hall de espera, un salón de usos múltiples y áreas destinadas a rehabilitación.

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Además, se construirá un acceso techado para ambulancias y nuevas salas para gases medicinales, infraestructura necesaria para optimizar la atención de urgencias y el funcionamiento de los servicios sanitarios.

La inversión total supera los 1.600 millones de pesos. Una vez finalizada, la intervención permitirá contar con instalaciones renovadas, mayor disponibilidad de espacios y mejores condiciones para la atención de pacientes de Gobernador Crespo y localidades de la región.

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