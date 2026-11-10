En tres departamentos

Limpieza del Canal Principal N° 1: mejoras en el drenaje de 15 localidades de la región

Los trabajos comprendieron 23 kilómetros de un canal que llevaba 25 años sin mantenimiento. La intervención permitirá mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos en los departamentos San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias. Junto al Canal Secundario N° 3, el sistema de drenaje alcanza a unas 350.000 hectáreas productivas.