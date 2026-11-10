Finalizaron los trabajos de limpieza y acondicionamiento del Canal Principal N° 1, ubicado en el departamento San Cristóbal, una infraestructura hídrica que cumple un papel fundamental en el escurrimiento de los excedentes de lluvia en los departamentos San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias.
Limpieza del Canal Principal N° 1: mejoras en el drenaje de 15 localidades de la región
Los trabajos comprendieron 23 kilómetros de un canal que llevaba 25 años sin mantenimiento. La intervención permitirá mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos en los departamentos San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias. Junto al Canal Secundario N° 3, el sistema de drenaje alcanza a unas 350.000 hectáreas productivas.
La intervención abarcó 23 kilómetros de extensión y permitió recuperar la capacidad de conducción del canal, que llevaba aproximadamente 25 años sin recibir tareas de mantenimiento integral.
Los trabajos se realizaron en el marco de las acciones de prevención ante el pronóstico de precipitaciones superiores a los valores habituales, asociado al fenómeno climático de El Niño. El objetivo es mejorar el drenaje de las zonas rurales y urbanas vinculadas a esta cuenca y reducir los riesgos de anegamientos durante períodos de lluvias intensas.
Un sistema que alcanza a 350.000 hectáreas
El Canal Principal N° 1 integra un sistema de drenaje que, junto al Canal Secundario N° 3, beneficia a unas 350.000 hectáreas productivas del centro provincial.
Su funcionamiento favorece el escurrimiento del agua en 15 localidades: Colonia 2 Rosas, Colonia Bossi, Suardi, Monigotes, Moisés Ville, Tacurales, Humberto Primo, Colonia Bicha, Las Palmeras, Palacios, Colonia Raquel, Colonia Mauá, Virginia, Ituzaingó y Constanza.
Las tareas comprendieron limpieza, desbosque, destronque y rectificación de rasantes a lo largo de toda la traza. Estas intervenciones permiten retirar obstáculos y recuperar las condiciones necesarias para que el agua proveniente de campos y sectores urbanos pueda circular con mayor fluidez.
El mantenimiento de esta infraestructura también resulta importante para la transitabilidad de los caminos rurales y el traslado de la producción agropecuaria hacia los centros de acopio y comercialización.
Otras obras de mantenimiento de canales
La limpieza del Canal Principal N° 1 forma parte de un programa de acondicionamiento de canales troncales en el centro de Santa Fe, que contempla la intervención de 352 kilómetros distribuidos en 12 canales de los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal y San Justo.
Los trabajos fueron adjudicados a la empresa MEM Ingeniería y cuentan con una inversión superior a los 5.800 millones de pesos.
Dentro de este esquema también se completaron las tareas en el Canal Principal Malaquías, en el departamento La Capital, y en el Canal Las Bandurrias, en San Martín. En tanto, continúan las intervenciones sobre el Canal Secundario N° 3 y el Canal Las Avispas, ambos en San Cristóbal.
En una escala territorial más amplia, el programa de limpieza de canales troncales comprende 933 kilómetros en distintos puntos de la provincia. Estas obras buscan mejorar la capacidad de drenaje de las cuencas, facilitar la evacuación de excedentes hídricos y reducir los inconvenientes que provocan las lluvias intensas en las zonas rurales y urbanas.