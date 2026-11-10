El Hospital Rural N° 31-Samco de San Vicente, en el departamento Castellanos, será refuncionalizado y ampliado a partir de un proyecto que permitirá incrementar su capacidad de internación y mejorar las condiciones de atención. La obra fue adjudicada y su inicio está previsto para las próximas semanas, en el edificio ubicado sobre calle Belgrano, entre Iturraspe y General Paz.
San Vicente: adjudicaron la ampliación del hospital, que triplicará su capacidad de internación
La obra de refuncionalización del Hospital Rural N° 31 contempla un nuevo bloque con 18 camas, la renovación integral de la guardia y mejoras en distintos sectores del edificio. Los trabajos fueron adjudicados por más de $3.712 millones y tendrán un plazo de ejecución de 360 días.
Los trabajos contemplan una intervención integral sobre las instalaciones existentes y la construcción de nuevos espacios para responder a las necesidades sanitarias de la localidad y su zona de influencia.
El proceso de licitación se había realizado en julio, con un presupuesto oficial cercano a los $3.912 millones y la participación de 12 empresas oferentes. Finalmente, los trabajos fueron adjudicados a ICA SRL por $3.712.150.079,54, un monto aproximadamente $200 millones inferior al presupuesto previsto.
El plazo establecido para completar la obra es de 360 días.
Un nuevo bloque con 18 camas de internación
Uno de los principales componentes del proyecto será la construcción de un nuevo bloque de internación, que contará con nueve habitaciones y capacidad para 18 camas. También se incorporarán espacios destinados al área de enfermería y al personal médico.
Con esta ampliación, el establecimiento triplicará su capacidad actual de internación, lo que permitirá disponer de más plazas para pacientes que requieran permanecer hospitalizados.
La intervención también contempla la refuncionalización de distintos sectores del edificio existente, con el objetivo de optimizar la distribución de los espacios y adecuar las instalaciones a las necesidades actuales de los servicios de salud.
Una guardia renovada y nuevos circuitos de atención
Otro de los ejes centrales del proyecto será la renovación integral del área de urgencias. La nueva guardia contará con un ingreso independiente, protegido por un sector semicubierto, y espacios específicos para shockroom, observación y enfermería.
La reorganización permitirá diferenciar los circuitos de circulación de los pacientes que concurren a consultas ambulatorias, quienes ingresan por una emergencia y aquellos que necesitan internación.
Además de ampliar la infraestructura disponible, el proyecto busca mejorar la organización de los servicios y las condiciones de trabajo de los equipos sanitarios.
La obra permitirá fortalecer la capacidad operativa del Hospital Rural N° 31 y ampliar las posibilidades de atención para los habitantes de San Vicente y de otras localidades de la región, reduciendo la necesidad de derivaciones para determinadas prestaciones.