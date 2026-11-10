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San Vicente: adjudicaron la ampliación del hospital, que triplicará su capacidad de internación

La obra de refuncionalización del Hospital Rural N° 31 contempla un nuevo bloque con 18 camas, la renovación integral de la guardia y mejoras en distintos sectores del edificio. Los trabajos fueron adjudicados por más de $3.712 millones y tendrán un plazo de ejecución de 360 días.