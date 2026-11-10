La construcción de nuevas alcantarillas y puentes en caminos rurales de Los Quirquinchos y Villada, en el departamento Caseros, supera el 70% de ejecución. Las intervenciones tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua, reemplazar estructuras deterioradas y recuperar la transitabilidad en sectores afectados por problemas de drenaje.
Obras hídricas en Caseros: buscan mejorar el escurrimiento en más de 6.000 hectáreas rurales
La intervención contempla la construcción de nuevas alcantarillas y puentes sobre los arroyos Los Leones y Saladillo, en el departamento Caseros. Los trabajos superan el 70% de ejecución y demandan una inversión superior a los $747 millones. Las estructuras permitirán mejorar el escurrimiento del agua y recuperar caminos rurales afectados por el deterioro de antiguos cruces.
El proyecto comprende seis nuevas estructuras sobre los arroyos Los Leones y Saladillo, en dos zonas rurales donde algunos cruces se encontraban obstruidos, clausurados o presentaban riesgos para la circulación.
Los trabajos adquieren especial importancia ante los pronósticos de precipitaciones superiores a los valores habituales asociados al fenómeno climático de El Niño, ya que buscan mejorar la capacidad de drenaje y reducir los riesgos de anegamientos.
La inversión destinada a estas intervenciones supera los 747 millones de pesos.
Mejoras en Los Quirquinchos y Villada
En Los Quirquinchos, las tareas se concentran sobre el arroyo Los Leones, perteneciente a la cuenca del río Carcarañá. Allí se construyen dos alcantarillas de dos luces, una recta y otra oblicua, además de un puente de tres luces que reemplaza una antigua estructura tipo túnel liner abovedado, que se encontraba completamente obstruida.
Estas obras permitirán mejorar el drenaje de más de 6.000 hectáreas productivas y optimizar las condiciones de circulación en los caminos rurales de la zona.
En Villada, sobre el arroyo Saladillo, se ejecutan dos estructuras de tres luces, de 4,50 metros, equipadas con veredas, barandas y guardarruedas. Los nuevos cruces permitirán restablecer la circulación en sectores donde los pasos anteriores habían sido clausurados.
Una vez habilitadas, estas conexiones facilitarán el traslado de productores, trabajadores rurales y transportistas hacia el casco urbano, evitando recorridos alternativos que actualmente pueden extenderse unos 10 kilómetros.
Trabajos complementarios ante el escenario de lluvias
Las intervenciones forman parte de un conjunto de acciones destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje en el sur santafesino. En paralelo, en Los Quirquinchos y Villada se realizaron tareas de limpieza de desagües urbanos mediante maquinaria del Ministerio de Obras Públicas.
También se desarrollan trabajos de mantenimiento de canales, construcción de alcantarillas y acondicionamiento de vías de escurrimiento en distintos puntos del departamento Caseros y otras zonas del sur provincial.
Dentro de ese esquema se incluye la limpieza de canales troncales, que comprende 322 kilómetros en los departamentos del sur y alcanza a 48 distritos.
El objetivo de estas intervenciones es facilitar la evacuación del agua durante períodos de precipitaciones intensas, reducir los inconvenientes ocasionados por anegamientos y mejorar las condiciones de transitabilidad en caminos rurales y accesos a las localidades.