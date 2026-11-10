Los Quirquinchos y Villada

Obras hídricas en Caseros: buscan mejorar el escurrimiento en más de 6.000 hectáreas rurales

La intervención contempla la construcción de nuevas alcantarillas y puentes sobre los arroyos Los Leones y Saladillo, en el departamento Caseros. Los trabajos superan el 70% de ejecución y demandan una inversión superior a los $747 millones. Las estructuras permitirán mejorar el escurrimiento del agua y recuperar caminos rurales afectados por el deterioro de antiguos cruces.