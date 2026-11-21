Departamento San Justo

Gobernador Crespo tendrá un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral

La Legislatura santafesina aprobó definitivamente la transformación del actual Juzgado de Circuito N° 38 en un Juzgado de Primera Instancia de Distrito. La nueva estructura tendrá competencia plena en materia civil, comercial y laboral, y permitirá ampliar el acceso a la Justicia para Gobernador Crespo y las localidades de su jurisdicción.