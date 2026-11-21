La localidad de Gobernador Crespo, en el departamento San Justo, contará con un Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, luego de que la Legislatura de Santa Fe otorgara sanción definitiva al proyecto que establece la transformación del actual Juzgado de Circuito N° 38.
Gobernador Crespo tendrá un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral
La Legislatura santafesina aprobó definitivamente la transformación del actual Juzgado de Circuito N° 38 en un Juzgado de Primera Instancia de Distrito. La nueva estructura tendrá competencia plena en materia civil, comercial y laboral, y permitirá ampliar el acceso a la Justicia para Gobernador Crespo y las localidades de su jurisdicción.
La iniciativa, presentada por el senador Rodrigo Borla, fue aprobada por la Cámara de Senadores el jueves 19 de noviembre y contempla la creación del Distrito Judicial N° 25, mediante una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 10.160.
Con esta modificación, el organismo judicial con asiento en Gobernador Crespo ampliará sus competencias y podrá intervenir en la totalidad de las causas civiles, comerciales y laborales correspondientes a su jurisdicción, sin las limitaciones de monto y materia que caracterizan al fuero de circuito.
Mayor competencia para resolver causas judiciales
Uno de los principales cambios que establece la nueva normativa es la ampliación de las facultades del juzgado. Hasta ahora, el Juzgado de Circuito N° 38 tenía competencias limitadas por materia y monto, por lo que determinadas causas debían tramitarse en otras sedes judiciales.
Con su transformación en un Juzgado de Primera Instancia de Distrito, podrá intervenir en procesos de mayor complejidad y resolver una mayor variedad de conflictos civiles, comerciales y laborales dentro de su ámbito territorial.
De esta manera, los habitantes de Gobernador Crespo y de las localidades comprendidas en su jurisdicción podrán acceder a una estructura judicial con competencias más amplias sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para tramitar determinadas causas.
Crecimiento demográfico y actividad económica
Entre los fundamentos del proyecto se encuentra el crecimiento demográfico registrado en la zona desde la creación del Juzgado de Circuito N° 38, en 2018.
A ese proceso se sumó la expansión de las actividades productivas y comerciales de la región, factores que incrementaron la demanda de servicios judiciales y la cantidad de conflictos en los ámbitos civil, comercial y laboral.
En ese contexto, la ampliación de la estructura judicial busca adecuar la capacidad de respuesta del sistema a las necesidades actuales de la población y del entramado económico regional.
Otro de los objetivos de la nueva organización judicial es distribuir de manera más equilibrada el volumen de trabajo entre las distintas sedes del departamento.
Actualmente, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de San Justo concentra las causas de mayor complejidad de toda la jurisdicción. La puesta en funcionamiento de un juzgado de distrito en Gobernador Crespo permitirá descentralizar parte de esa actividad y acercar la resolución de los conflictos judiciales a los habitantes de la región.
La creación del Distrito Judicial N° 25 representa así una ampliación de la cobertura territorial y de las competencias del Poder Judicial en el departamento San Justo.