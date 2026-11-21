San Jerónimo Norte presentó oficialmente la programación de la 62ª Fiesta Provincial de la Leche, una celebración que este año volverá a extenderse durante cinco jornadas, del martes 1 al sábado 5 de diciembre, con actividades destinadas a poner en valor la historia, la cultura y el presente de la principal actividad productiva de la región.
San Jerónimo Norte se prepara para celebrar cinco días dedicados a su identidad lechera
La celebración se desarrollará del 1° al 5 de diciembre con cinco jornadas de propuestas que combinarán historia, producción, capacitación, tecnología y espectáculos musicales. Durante la presentación, la intendenta Paola Devesa, se destacó el trabajo conjunto entre el municipio, instituciones, empresas y referentes del sector productivo para recuperar la identidad lechera de la región.
La conferencia de prensa estuvo encabezada por la intendenta Paola Devesa y el secretario de Cultura, Matías Amherdt, junto a Betania Zenclussen, Romina Devesa y otros colaboradores de la organización. También participaron representantes de empresas e instituciones vinculadas con la producción lechera, entre ellos autoridades de Molino Matilde y la Asociación Unión Tamberos.
Durante el encuentro, Devesa destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre los distintos sectores para continuar jerarquizando la celebración. “La Fiesta de la Leche siempre fue creciendo y buscamos recuperar esa fiesta como cuando éramos chiquitos, cuando íbamos a la plaza. Además de tener un evento musical, queremos recuperar nuestra historia, nuestros legados y la leche como producto tan importante que nos representa”, expresó.
La propuesta de este año tendrá como uno de sus ejes centrales la integración entre pasado y presente, con recorridos por establecimientos productivos, encuentros técnicos, actividades culturales y el tradicional desfile de maquinarias.
La Ruta de la Leche, un recorrido por la historia y la producción
La programación comenzará el martes 1 de diciembre con la propuesta denominada Ruta de la Leche, un circuito turístico, histórico y productivo que permitirá visitar cinco espacios emblemáticos de San Jerónimo Norte y Las Tunas. Consultaratlas
El recorrido incluirá la Cremería N.º 1 de Las Tunas, el tambo tradicional de Héctor Amherdt, ProTambo, Innovar Agro y el Museo Lorenzo Bodenmann. Los establecimientos estarán abiertos de 17.30 a 20.30, para que los interesados puedan realizar las visitas en automóvil, motocicleta o bicicleta.
Quienes opten por esta última alternativa podrán concentrarse frente a la Municipalidad a las 17, desde donde partirá un grupo de ciclistas con acompañamiento municipal.
La iniciativa permitirá conocer los orígenes del cooperativismo lechero, las prácticas tradicionales de producción y las nuevas tecnologías aplicadas a los tambos. En ese sentido, desde la Asociación Unión Tamberos destacaron el valor histórico de la Cremería N.º 1, mientras que desde ProTambo anticiparon que mostrarán el funcionamiento de su sistema de ordeño robotizado.
El circuito finalizará en el Museo Lorenzo Bodenmann, donde se realizará una actividad para recuperar técnicas tradicionales de elaboración de quesos.
Capacitación, innovación y el segundo Encuentro de Mujeres Rurales
La agenda continuará el miércoles 2 de diciembre con actividades vinculadas a la formación y actualización del sector.
La programación contempla una charla sobre los desafíos de crecimiento de los establecimientos lecheros y la incorporación de nuevas tecnologías, con participación de especialistas vinculados a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y al INTA Rafaela. También habrá una degustación de quesos a cargo del maestro quesero y fromelier Martín Oggier.
El jueves 3, desde las 19.30, el Centro Cultural La Curtiembre será escenario de dos propuestas simultáneas.
Por un lado, se realizará el segundo Encuentro de Mujeres Rurales, impulsado por Romina Devesa, con la participación de integrantes de la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina. La actividad buscará generar un espacio de intercambio, visibilización y reflexión sobre el rol de las mujeres en el ámbito productivo. Consultaratlas
En paralelo, el ingeniero agrónomo Silvio Barberis, vinculado a Molino Matilde, brindará una exposición sobre tecnologías de autoconsumo aplicadas a la recría bovina, con especial atención al manejo y la alimentación de vaquillonas.
Desfile de maquinarias y espectáculos para el viernes
El viernes 4 llegará uno de los momentos tradicionales de la celebración: el desfile de maquinarias agrícolas, que buscará mostrar la evolución de las herramientas utilizadas en el campo, desde los equipos históricos hasta las tecnologías actuales.
La propuesta contará con la participación de más de 20 contratistas y distintas representaciones, carrozas y actores que formarán parte del recorrido por las calles Belgrano, Sarmiento y Rivadavia, con un sector central frente a la iglesia.
La jornada también tendrá espectáculos musicales, con las presentaciones de Juan del Monte, Paquito Ocaño y DJ Johnny, además de cuerpos de baile locales. Habrá artesanos, emprendedores y servicio de buffet a cargo de las promociones escolares.
Sergio Torres cerrará la noche central del sábado
El sábado 5 de diciembre se desarrollará la noche central de la 62ª Fiesta Provincial de la Leche. La programación artística comenzará a las 21 con la Banda Municipal y continuará con Luciano y Chelo, CheChelos y Zillertal. El cierre estará a cargo de Sergio Torres.
Durante la jornada también habrá exposición y degustación de quesos, stands de empresas vinculadas al sector productivo, propuestas gastronómicas, artesanos y juegos destinados a los más chicos.
En cuanto a las entradas, el acceso será gratuito para los vecinos de San Jerónimo Norte, quienes deberán presentar su DNI. Para visitantes de otras localidades, el valor será de $15.000 por jornada o $20.000 para asistir ambas noches. La venta se realizará a través de Ticketway y también habrá posibilidad de adquirirlas mediante código QR en los ingresos.
De esta manera, la Fiesta Provincial de la Leche volverá a reunir a la comunidad en torno a una actividad que forma parte de su identidad histórica y productiva. Una celebración que, a partir del trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones y el sector privado, busca integrar la memoria de los pioneros con los desafíos tecnológicos y productivos de la lechería actual.