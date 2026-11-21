62ª Fiesta Provincial

San Jerónimo Norte se prepara para celebrar cinco días dedicados a su identidad lechera

La celebración se desarrollará del 1° al 5 de diciembre con cinco jornadas de propuestas que combinarán historia, producción, capacitación, tecnología y espectáculos musicales. Durante la presentación, la intendenta Paola Devesa, se destacó el trabajo conjunto entre el municipio, instituciones, empresas y referentes del sector productivo para recuperar la identidad lechera de la región.