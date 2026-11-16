La natación argentina y el deporte santafesino vuelven a celebrar un logro internacional de primer nivel. Joaquín Perren, joven nadador oriundo de San Jerónimo Norte y formado en las filas del Club Atlético Libertad, cerró una actuación inolvidable en el 12° Campeonato Mundial de Natación Down, disputado del 1 al 6 de noviembre en la ciudad de Albufeira, Portugal.
Joaquín Perren y una histórica medalla de bronce en el Mundial down de Portugal
El representante del club Libertad tuvo una actuación inolvidable representando a nuestro país en el máximo torneo de natación desarrollado en Albufeira.
En lo que significó su segunda participación en una cita ecuménica, Perren demostró un notable crecimiento deportivo que tuvo su punto más alto al colgarse la medalla de bronce en la exigente prueba de relevos 4x200 metros libre.
Más allá del podio obtenido junto a sus compañeros de selección, el nadador santafesino fue protagonista en prácticamente todas las competencias en las que se presentó, destacando su enorme resistencia en pruebas de fondo. En los 1500 metros libre alcanzó un meritorio cuarto puesto, quedando a las puertas de una segunda presea mundialista, mientras que en los 800 metros libre finalizó en la quinta ubicación del mundo.
El resumen completo de Joaquín Perren en Albufeira 2026:
• Posta 4x200m libre: 3° puesto (Medalla de Bronce)
• 1500m libre: 4° puesto
• 800m libre: 5° puesto
• 400m libre: 7° puesto
• Posta 4x50m libre mixto: 7° puesto
• Posta 4x100m libre: 9° puesto
• 100m libre: 12° puesto
• 200m libre: 12° puesto
• 50m libre: 17° puesto
Una delegación argentina entre las mejores del mundo
El desempeño individual y colectivo permitió que la Selección Argentina, en representación de FADASD (Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down), lograra ubicarse en un destacado octavo puesto en la clasificación general del certamen, consolidando al país entre las potencias de la disciplina.
Además de Joaquín Perren, el plantel nacional estuvo compuesto por Nicolás Améndola, Bautista Bal, Joaquín Scaglione, Eduardo Benítez, Agustín Marengo, Ernesto Passara, Agustín Bertolotto, Mauricio Nistal, Ana Cenci, Faustina Romero, Amparo Pérez Núñez, Clara Lagos, Amparo Mateo Cecchi y Rodrigo Aban.
Por su parte, la preparación y el acompañamiento en tierras portuguesas estuvieron a cargo del cuerpo técnico integrado por Marcos Bertone, Facundo Carracedo, Carina Monachesi, Marcelo Ruiz Díaz y María Belén Ré.
Con esfuerzo, constancia y el respaldo de su familia, entrenadores y toda la comunidad de San Jerónimo Norte, Joaquín Perren vuelve a casa con la satisfacción del deber cumplido y con una medalla mundialista que ya forma parte de las páginas más gloriosas del deporte de la región.