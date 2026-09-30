En la flamante pista “Yolanda Cantoni”

Venado Tuerto fue sede de un Campus para Atletas con Síndrome de Down

Se realizó los días 25, 26 y 27 de septiembre: hubo atletas de siete provincias. Fue organizado en forma conjunta por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (Fadasd) y el Gobierno de Venado Tuerto.