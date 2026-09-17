Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina aprehendió a una mujer de 62 años y de nacionalidad dominicana con el fin de efectivizar su expulsión del territorio nacional argentino, tras determinarse que su permanencia en el país era irregular.
Venado Tuerto: expulsan del país a una mujer dominicana en situación irregular
La mujer de 62 años fue retenida tras tareas de vigilancia en la vía pública debido a su permanencia irregular en la Argentina. Fue trasladada a Buenos Aires para hacer efectiva la medida dictada por la Justicia Federal.
El procedimiento se cumplimentó en el marco de una investigación impulsada en forma conjunta por la Fiscalía Penal Federal Coadyuvante de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, a cargo de la Dra. Daniela Ghiorzi, y el Juzgado Federal de Venado Tuerto, conducido por el Dr. Aurelio Cuello Murúa.
Investigación y vigilancia en la vía pública
La ejecución de la medida judicial se logró tras el desarrollo de tareas de campo y averiguaciones practicadas de manera reservada por el personal de brigada. A través de vigilancias discretas realizadas en la vía pública, los efectivos lograron individualizar a la mujer, cuya fisonomía coincidía con las características descriptas en la causa.
Posteriormente, se efectuó la consulta con la Dirección Nacional de Migraciones en concordancia con lo dispuesto por el magistrado interventor, resolviendo que la mujer permaneciera alojada preventivamente en la sede policial de la DUOF Venado Tuerto.
Traslado a Buenos Aires para la expulsión
Luego de la permanencia preventiva en la dependencia local, efectivos de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la institución recibieron a la ciudadana y procedieron a su traslado hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida tuvo como objeto dar cumplimiento formal a las directivas judiciales y llevar a cabo las diligencias correspondientes para concretar su expulsión del país.
Asimismo, desde la fuerza destacaron que este operativo se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional para desarrollar investigaciones en coordinación con las autoridades judiciales y resguardar la seguridad comunitaria.