El deporte adaptado de alto rendimiento en la provincia atraviesa un momento de esplendor histórico. Para los atletas con Síndrome de Down, el calendario internacional presenta dos grandes frentes: los Campeonatos Mundiales específicos de cada disciplina y los Trisome Games, la máxima cita multidisciplinaria que reúne cada cuatro años a la élite del planeta.
Santa Fe en la cima del deporte adaptado de alto rendimiento
Siete atletas de Sunchales, Rafaela, Esperanza, Cañada de Gómez, Rosario y San Jerónimo Norte destacan en la élite internacional del deporte para personas con Síndrome de Down. Tras ser distinguidos en la Cámara de Diputados de Santa Fe, se preparan para sus próximos desafíos internacionales.
En ambos escenarios, la bandera argentina ha flameado en lo más alto impulsada por un motor ineludible: el talento, la disciplina y el compromiso de los deportistas santafesinos.
Como reconocimiento a esta trayectoria de excelencia, los atletas santafesinos fueron homenajeados por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En un emotivo acto institucional, legisladores de diversos bloques destacaron el esfuerzo diario, el rigor deportivo y la calidad humana de la delegación, ratificando a cada uno de ellos como verdaderos embajadores del deporte y ejemplos de inclusión a través del esfuerzo.
Homenaje de la Cámara de Diputados
El reconocimiento legislativo puso en valor no solo las medallas obtenidas en Europa y Asia, sino también el trabajo de articulación entre atletas, familias, entrenadores y clubes de barrio en cada rincón de la provincia.
Importancia de los Trisome Games
Para dimensionar el valor de estas conquistas, es fundamental comprender la magnitud de los Trisome Games. Considerados a nivel global como las "Olimpíadas para personas con Síndrome de Down", constituyen el evento multideportivo de mayor jerarquía internacional.
Organizados por la Unión Deportiva para Atletas con Síndrome de Down (SU-DS, por sus siglas en inglés), su nombre rinde homenaje a la Trisomía 21. Se celebran cada cuatro años con el objetivo de ofrecer una estructura competitiva profesionalizada, justa y exclusiva.
Tras su histórico debut en Florencia (Italia, 2016), la cita reciente tuvo lugar en Antalya, Turquía (2024), donde cientos de atletas del mundo compitieron en disciplinas como atletismo, natación, tenis, tenis de mesa, judo, básquetbol, fútbol sala y gimnasia artística.
Siete deportistas representan el mapa de excelencia de la provincia:
- Paloma Audicio (Sunchales)
- León Tettamanti Viscardi (Rafaela)
- Juan Ignacio Alarcón (Esperanza)
- Bautista Hernández (Cañada de Gómez)
- Lourdes Gatti (Rosario)
- Joaquín Perren (San Jerónimo Norte)
- Facundo Benítez (Esperanza)
Participación destacada de atletas locales
De este grupo, Juan Ignacio Alarcón (tenis), Facundo Benítez y Joaquín Perren (natación) dijeron presente en los Trisome Games de Turquía 2024, consolidando su lugar en la vanguardia atlética global.
El recorrido en los Mundiales por especialidad ha dejado una huella imborrable en el deporte argentino:
* Tenis (Bulgaria): El esperancino Juan Ignacio Alarcón se consagró Campeón Mundial en Singles (Medalla de Oro) y sumó además la Medalla de Bronce en Dobles Mixtos.
* Judo (Suecia): La rosarina Lourdes Gatti dominó la categoría -47 kg con una lección de técnica y fortaleza, alzándose con la Medalla de Oro.
* Básquet (Hungría): Bautista Hernández (Cañada de Gómez) gritó Campeón Mundial integrando el Seleccionado Nacional Argentino.
Atletismo (Bulgaria): La sunchalense Paloma Audicio se colgó la Medalla de Plata tras una memorable actuación en los 1500 metros marcha.
* Tenis de Mesa (Bulgaria): El rafaelino León Tettamanti Viscardi completó un certamen de altísimo nivel, alcanzando los Cuartos de Final.
Próximos desafíos en el Mundial de Natación
La agenda internacional no da tregua. Del 30 de octubre al 7 de noviembre, la ciudad de Albufeira (Portugal) albergará el Campeonato Mundial de Natación.
La representación santafesina estará a cargo de dos referentes:
* Facundo Benítez: Competirá en las pruebas de velocidad en estilos crol y espalda.
* Joaquín Perren: Afrontará los exigentes desafíos de fondo en 200m, 400m, 800m y 1500m libres.
* Pruebas por Equipo: Ambos unirán fuerzas en los relevos para buscar el podio mundial con la Selección Argentina.
"Nuestros atletas demuestran día a día que no existen barreras cuando hay convicción, esfuerzo y pasión por lo que se hace. Las medallas son el reflejo de un trabajo contínuo que toda la provincia celebra", fueron algunas de las frases escuchadas durante el homenaje de la Cámara de Diputados provincial.