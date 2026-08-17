Mundialistas y con el sueño de los Trisome Games

Santa Fe en la cima del deporte adaptado de alto rendimiento

Siete atletas de Sunchales, Rafaela, Esperanza, Cañada de Gómez, Rosario y San Jerónimo Norte destacan en la élite internacional del deporte para personas con Síndrome de Down. Tras ser distinguidos en la Cámara de Diputados de Santa Fe, se preparan para sus próximos desafíos internacionales.