#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
9 de Julio

Gramajo anunció avances en la construcción del Acueducto

La Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe continúa ejecutando una obra estratégica para el norte santafesino: el Acueducto.

En esta etapa, se instalaron las cisternas en las localidades de Pozo Borrado y San Bernardo, cada una con una capacidad de 80.000 litros.
 11:13
Por: 

En esta etapa, se instalaron las cisternas en las localidades de Pozo Borrado y San Bernardo, cada una con una capacidad de 80.000 litros.

Estas estructuras son fundamentales, ya que tendrán la función de almacenar y distribuir agua corriente a través de la red, la cual luego será potabilizada mediante los sistemas que se están ampliando y mejorando en cada localidad.

Este avance constituye un paso esencial para garantizar un servicio seguro, continuo y de calidad, respondiendo a una necesidad histórica de nuestras comunidades.

"Todo esto es posible gracias a las gestiones conjuntas de los Presidentes Comunales, el Senador Departamental, el Ministro de Obras Públicas, todo el equipo de la Secretaría de Agua y Saneamiento, esta es una obra histórica que asegura presente y futuro para el norte provincial".

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Norte 24
9 de Julio
Joaquín Gramajo
Senado de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro