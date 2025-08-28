Esta semana

"Creo que el Poder Judicial hoy sin dudas está en crisis", sostuvo el Dr. Banegas en su último día como juez en Reconquista

El magistrado había formulado una dura acusación en una audiencia judicial en diciembre del año pasado. Se enfrentó con fiscales de la ciudad, a quienes acusó de no tener códigos. Este miércoles cumplió su promesa y se retiró de su lugar de trabajo.