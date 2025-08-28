"Creo que el Poder Judicial hoy sin dudas está en crisis", sostuvo el Dr. Banegas en su último día como juez en Reconquista

Invadido por la conmoción generada por los incidentes, en el mes de diciembre del año pasado, el juez Banegas adelantó, a modo de primicia, su alejamiento del cargo. “En cuanto a mi carrera, la verdad que la persona esta que mandó el mensaje lo que logró es prolongar mi carrera, pero yo ya hace bastante tiempo tenía pensado dejar la función.
De hecho, es algo que vengo conversando con mis colegas, mis compañeros de trabajo desde hace aproximadamente dos años, pero por una cuestión u otra, siempre he ido prorrogando la decisión y pensaba dejar la función en el mes de febrero de 2025”, había expresado en esa oportunidad.
Finalmente llegó el día de su alejamiento del Poder Judicial, efectivamente fue este 27 de agosto de 2025, antes de dejar su despachó atendió a nuestro medio. «La verdad que sí, es un día bastante especial. son 17 años ya y pico que llevo en el Poder Judicial así que bueno, hoy es mi último día hábil ahora arranco unas breves vacaciones y después ya arrancaré a ejercer por mi cuenta», reveló el profesional.
Consideró además que es una decisión que ya la tomó a conciencia en diciembre del año pasado, «así que todo este tiempo estuve preparando para este momento», indicó.
Sus desacuerdos con la justicia
Sostuvo que había cuestiones que no lo convencían de la justicia en general , «sentía como cierto desencanto, cierta desilusión de las expectativas que yo tenía respecto a lo que podía llegar a ser desde mi rol de juez“, comentó el profesional, que confesó que esa situación lo fue desgastando.
Dijo que todo lo que pasó en aquel cierre de año fue de dominio público, “ya hay causas judiciales sobre el particular y demás de lo que ha ocurrido en diciembre del año pasado. Entonces, eso como que fue la gota que rebalsó el vaso“, subrayó. Amplió su situación diciendo que a las presiones lógicas que tiene ser juez , «hubo que sumarles circunstancias claramente graves que pasaron, entendía que ya había colmado mi cuota de lo que podía llegar a resistir y entendí que la mejor forma de seguir adelante era fuera del Poder Judicial“, sentenció.
Poder Judicial
Habló de un cierto aprecio hacia lo que es el Poder Judicial, «un aprecio sincero y bueno las circunstancias que terminaron desencadenando mi salida que son las ya conocidas de diciembre del año pasado que dejan un mal sabor de boca y no solo por mi situación personal sino porque también hablan a las claras de cosas que tienen que cambiar en el Poder Judicial», apuntó. Manifestó que esos cambios son necesarios para tener una justicia «que valga la pena».
«Creo que el Poder Judicial hoy sin dudas está en crisis», disparó. Para apoyar ese concepto subrayó que desde el punto de vista público constantemente se recibe ataques deliberados y sin ningún tipo de pudor de parte fundamentalmente del Ejecutivo, «del sector político en general, pero también una crisis de legitimidad por muchas decisiones que toma el Poder Judicial que la sociedad percibe como incorrectas o como no suficientemente justificadas», comentó.
Sobre la causa abierta dijo que simplemente se le tomó declaración testimonial unos cuantos meses después de realizadas las denuncias correspondientes, “pero está en la etapa de investigación penal preparatoria, digamos, ante una fiscalía de Rosario“, mencionó. A raíz de que comentó en la nota que no es querellante en la causa fue necesario consultarlo si le interesa que la causa avance, “no tengo ningún tipo de interés personal en eso. Sí creo que por el bien de la justicia, y fundamentalmente de la justicia del norte de la provincia, sería importante dar un mensaje claro, que se investiguen adecuadamente los hechos y que se llegue a una resolución conforme a derechos“, cerró el tema.
Nueva Constitución
Pese a que marcó que quiere ser auspicioso con la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, no dejó de mencionar que ve un retrocesos en lo que hace a la independencia del Poder Judicial, “por ejemplo, con las reformas que se están por concretar, si todo sale como se supone que va a salir en la nueva Constitución, y son situaciones que me preocupan“, analizó.
Habló de la necesidad de lograr tener una justicia lo más justa posible. “Me preocupa, y lo digo ya casi que estando con un pie afuera, me preocupa mucho la independencia judicial, lo que se está viendo es grave“, consideró. En tal sentido quiso agregar que según su lectura es preocupante que el poder político, a partir de la nueva Constitución, pueda designar prácticamente a “dedo” a los jueces, “y que casi con las mismas condiciones pueda removerlo, lo mismo con fiscales y defensores, claramente es sumamente regresivo en lo que hace a la independencia del Poder Judicial, y esto es algo que debería preocuparme no solo a mi, sino a toda la población en general”, concluyó.
