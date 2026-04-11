En el marco de su agenda territorial, el senador provincial Raúl Gramajo visitó el Instituto de Profesorado N° 69 en Villa Minetti, acompañado por el intendente local y autoridades educativas.
Gramajo gestionó nuevo equipamiento para el Instituto N° 69 de Villa Minetti
El senador provincial Raúl Gramajo visitó el Instituto de Profesorado N° 69 de Villa Minetti, donde confirmó la incorporación de mobiliario y comprometió apoyo al centro de estudiantes.
La actividad se desarrolló como parte de una serie de recorridas por instituciones del departamento, con el objetivo de relevar necesidades y fortalecer el vínculo entre el ámbito legislativo y la comunidad educativa.
Durante la jornada, la comitiva fue recibida por el equipo directivo, docentes y estudiantes del establecimiento, que cuenta con una matrícula cercana a los 200 alumnos.
Respuestas a demandas concretas
Uno de los ejes centrales de la visita fue el abordaje de necesidades vinculadas al funcionamiento cotidiano del instituto y a las condiciones de cursado. A partir de un planteo realizado por la dirección, el senador confirmó la provisión de nuevo mobiliario.
El equipamiento incluirá sillas, mesas, pizarrón, armario y escritorio, elementos fundamentales para mejorar las condiciones áulicas. La gestión fue canalizada ante la Secretaría General de Educación, a cargo de María Martín, que dio una respuesta favorable al pedido.
Apoyo al centro de estudiantes
Además del anuncio de infraestructura, Gramajo mantuvo un encuentro con integrantes del centro de estudiantes, donde asumió el compromiso de acompañar su funcionamiento mediante un aporte destinado a la compra de materiales de uso diario.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la organización estudiantil y promover una mayor participación dentro de la vida institucional, consolidando espacios de representación y diálogo.
La visita se inscribe en una política de trabajo territorial orientada a acompañar a las instituciones educativas, entendiendo que el acceso a mejores recursos impacta directamente en la calidad de la enseñanza.
En ese sentido, las gestiones realizadas buscan no solo resolver demandas puntuales, sino también generar condiciones más favorables para el desarrollo académico y la formación de futuros profesionales.
La intervención en el Instituto N° 69 refleja esa línea de acción: articulación con autoridades, respuestas concretas y una apuesta sostenida por fortalecer el sistema educativo en el interior provincial.