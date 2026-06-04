Destinarán más de $239 millones para remodelar y modernizar el área quirúrgica del Hospital de San Justo

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Durante el acto se presentaron tres ofertas: Díaz Construcciones, por $222.367.587,06; Norte Group, por $261.820.639,52; y Cymca S.R.L., por $281.000.780,33.

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