El Hospital “Dr. Juan O. Lanza” de San Justo contará con una importante obra de remodelación y adecuación de su área quirúrgica, luego de que se realizara la apertura de sobres correspondiente a la licitación destinada a ejecutar los trabajos. La inversión oficial prevista asciende a 239.351.767 pesos y permitirá modernizar un sector clave para la atención de pacientes de toda la región.
Destinarán más de $239 millones para remodelar y modernizar el área quirúrgica del Hospital de San Justo
Durante el acto licitatorio se presentaron tres ofertas económicas: Díaz Construcciones, por 222.367.587,06 pesos; Norte Group, por 261.820.639,52 pesos; y Cymca S.R.L., por 281.000.780,33 pesos.
La intervención apunta a optimizar el funcionamiento del área quirúrgica mediante una reorganización integral de los espacios, incorporando mejoras edilicias y tecnológicas que permitirán fortalecer la capacidad operativa del hospital y elevar los estándares de seguridad sanitaria.
Proyecto
Según se informó, la obra contempla la separación de los circuitos ambulatorios, obstétricos y quirúrgicos, una modificación que permitirá mejorar la organización interna del servicio y garantizar mayores condiciones de asepsia y seguridad para pacientes y profesionales.
Además, se realizará una renovación integral de pisos, revestimientos y carpinterías, junto con la adecuación de instalaciones eléctricas críticas para responder a las exigencias propias de un área de alta complejidad.
Entre las mejoras previstas también se incluye la incorporación de un sistema eléctrico aislado para quirófano y la modernización de la red de gases medicinales, que contará con monitoreo permanente mediante paneles de alarmas.
Desde el área técnica encargada del proyecto explicaron que la iniciativa surgió tras diversos relevamientos realizados en el establecimiento, donde se identificó la necesidad de actualizar un sector fundamental para el funcionamiento del hospital.
La directora del Hospital “Dr. Juan O. Lanza”, Cintia Vega, destacó la relevancia de la obra al señalar que el quirófano nunca había sido objeto de una reforma integral desde su construcción.
“El quirófano de nuestro hospital no se reformó nunca desde que fue construido, por lo que esta intervención resulta fundamental para acompañar el crecimiento que ha tenido la institución y responder a las necesidades actuales”, expresó.
La profesional explicó además que el hospital constituye un centro de referencia para San Justo y localidades vecinas, atendiendo una importante demanda de pacientes quirúrgicos provenientes de distintos puntos de la región.
Mejoras
De acuerdo con estimaciones del efector, el área de influencia alcanza a más de 50.000 personas, lo que convierte a la remodelación en una obra estratégica para fortalecer la atención médica y ampliar la capacidad de respuesta ante distintas patologías.
Una vez finalizados los trabajos, el hospital contará con un área quirúrgica modernizada, equipada con tecnología actualizada y adaptada a los requerimientos sanitarios actuales, permitiendo optimizar las prestaciones y mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud.
La iniciativa representa una respuesta a una necesidad histórica de la institución y constituye una inversión significativa en infraestructura sanitaria para el departamento San Justo.