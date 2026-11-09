La Dirección del Hospital Regional de Vera anunció una nueva modalidad para la solicitud de turnos médicos programados, con el objetivo de mejorar la organización del sistema de atención y garantizar una distribución más equitativa de las consultas.
El Hospital Regional de Vera estableció nuevas pautas para solicitar turnos médicos
La medida busca ordenar la asignación de turnos y garantizar un acceso más equitativo a las consultas. A partir de ahora, podrán gestionarlos los propios pacientes, familiares directos o tutores legales. En casos excepcionales, se admitirán personas autorizadas con la documentación correspondiente.
La decisión se tomó luego de detectar inconvenientes vinculados con la gestión reiterada de turnos para terceros por parte de personas que no acreditaban ningún vínculo con los pacientes.
A partir de las nuevas disposiciones, las solicitudes deberán ser realizadas por el propio paciente o por personas que puedan demostrar una relación familiar o legal. También se contemplan situaciones excepcionales en las que otra persona podrá efectuar el trámite, siempre que presente la documentación requerida.
Quiénes podrán solicitar los turnos
De acuerdo con las pautas establecidas por la institución, los turnos programados podrán ser gestionados por:
- El propio paciente: deberá presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Familiares directos o tutores legales: tendrán que acreditar el vínculo correspondiente mediante la documentación requerida.
- Personas autorizadas: podrán realizar el trámite en situaciones excepcionales, con la documentación necesaria y la validación del Área de Trabajo Social del hospital.
Restricciones para evitar la intermediación
La nueva modalidad establece que no se otorgarán turnos a intermediarios que realicen solicitudes reiteradas o masivas para terceros sin contar con un vínculo comprobable con los pacientes.
La disposición apunta a evitar la concentración de turnos en manos de personas ajenas a los solicitantes y mejorar la organización de la demanda de atención médica.
Acceso equitativo a la atención médica
Desde la Dirección del Hospital Regional Vera señalaron que estas medidas buscan garantizar condiciones de mayor transparencia y equidad en la asignación de turnos, priorizando las necesidades de los pacientes.
La iniciativa procura ordenar los mecanismos administrativos de solicitud y asegurar que las consultas programadas estén disponibles para quienes necesitan acceder a los servicios de salud del establecimiento.