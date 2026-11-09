Salud

El Hospital Regional de Vera estableció nuevas pautas para solicitar turnos médicos

La medida busca ordenar la asignación de turnos y garantizar un acceso más equitativo a las consultas. A partir de ahora, podrán gestionarlos los propios pacientes, familiares directos o tutores legales. En casos excepcionales, se admitirán personas autorizadas con la documentación correspondiente.