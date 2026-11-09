La ciudad de San Justo comenzó los trabajos de ampliación y optimización de su sistema de desagües cloacales, una intervención que permitirá extender la cobertura del servicio a más de 3.500 habitantes del sector este del casco urbano.
San Justo amplía su red cloacal y proyecta beneficiar a más de 3.500 habitantes
Los trabajos se desarrollan en el sector este de la ciudad e incluyen nuevas redes colectoras, conexiones domiciliarias, estaciones elevadoras y cañerías de impulsión. También se realizarán mejoras en la planta de tratamiento. La inversión prevista supera los 2.099 millones de pesos.
La obra, ejecutada a través del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Agua y Saneamiento de la Provincia, contempla la construcción de nuevas redes colectoras, conexiones domiciliarias, estaciones elevadoras y cañerías de impulsión. Además, incluye mejoras en la infraestructura de la planta de tratamiento de efluentes.
Las tareas se desarrollan mediante dos frentes de trabajo simultáneos. Entre las primeras intervenciones se encuentran las excavaciones y el tendido de nuevas tuberías colectoras, junto con la ejecución del cerramiento perimetral del predio donde funcionan las lagunas de tratamiento.
La inversión prevista para la ejecución integral del proyecto supera los 2.099 millones de pesos.
Nuevas redes para ampliar la cobertura del servicio
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, brindó detalles sobre el alcance de los trabajos y explicó que la intervención permitirá incorporar a más de 3.500 vecinos del sector este al sistema cloacal.
El proyecto comprende la extensión de las redes colectoras y la instalación de conexiones domiciliarias para vincular las viviendas con la infraestructura principal. También se construirán estaciones elevadoras y conductos de impulsión que permitirán trasladar los efluentes hasta la planta de tratamiento.
Entre las tareas que ya se encuentran en marcha figuran las excavaciones y la colocación de las nuevas cañerías. En paralelo, se ejecutó el cerramiento perimetral del predio de las lagunas, con el objetivo de controlar el acceso y evitar el ingreso irregular de camiones atmosféricos que puedan descargar líquidos residuales y alterar el proceso de depuración.
Mejoras en la planta de tratamiento
El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que el esquema de intervención contempla la construcción de nuevas redes colectoras y nudos de impulsión vinculados con las estaciones elevadoras, para optimizar la circulación de los efluentes dentro del sistema.
En ese sentido, el funcionario destacó la importancia del cerramiento perimetral de la planta, ya que permitirá proteger las lagunas de estabilización frente a descargas indebidas y preservar las condiciones necesarias para el funcionamiento del proceso biológico de tratamiento.
Las mejoras operativas en estas instalaciones forman parte de una intervención integral que busca acompañar la ampliación de la cobertura cloacal y garantizar el adecuado tratamiento de los líquidos residuales generados por las nuevas conexiones.
Un impacto sanitario y ambiental para el sector este
La extensión de la red permitirá que más de 3.500 habitantes cuenten con acceso al servicio de desagües cloacales y reduzcan la dependencia de sistemas individuales, como pozos absorbentes y cámaras sépticas.
La incorporación de nuevas conexiones representa una mejora en las condiciones de saneamiento de los hogares, al disminuir los riesgos de desbordes, filtraciones y contaminación asociados con la disposición inadecuada de efluentes.
El intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, destacó la importancia de la intervención para el crecimiento urbano y la infraestructura básica de la ciudad. La ampliación del servicio en el sector este permitirá mejorar las condiciones sanitarias de los barrios alcanzados y avanzar en la cobertura de una prestación esencial.