Inició una nueva etapa de obras

San Justo amplía su red cloacal y proyecta beneficiar a más de 3.500 habitantes

Los trabajos se desarrollan en el sector este de la ciudad e incluyen nuevas redes colectoras, conexiones domiciliarias, estaciones elevadoras y cañerías de impulsión. También se realizarán mejoras en la planta de tratamiento. La inversión prevista supera los 2.099 millones de pesos.