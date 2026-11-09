La ciudad de Tostado, en el departamento 9 de Julio, completó la primera etapa de ampliación de su sistema de desagües cloacales, una intervención que permitirá extender el servicio a más de 7.500 vecinos de los barrios Güemes, San Genaro, Villa Crespo y Campo de Mayo.
Tostado completó la primera etapa de la ampliación de la red cloacal y beneficiará a 7.500 vecinos
Los trabajos alcanzaron a los barrios Güemes, San Genaro, Villa Crespo y Campo de Mayo. Se instalaron más de 29 kilómetros de cañerías colectoras y se realizaron 2.027 conexiones domiciliarias. La intervención incluyó nuevos pozos de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento, con una inversión superior a los 15.300 millones de pesos.
Los trabajos permitirán reemplazar progresivamente el uso de cámaras sépticas y pozos negros, que en distintos sectores presentaban desbordes frecuentes, especialmente durante los períodos de lluvia. Esta situación provocaba el escurrimiento de efluentes hacia las cunetas, con consecuencias para las condiciones sanitarias y ambientales de la zona.
La obra fue ejecutada a través de la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas y comprendió la instalación de más de 29 kilómetros de redes colectoras, la ejecución de 2.027 conexiones domiciliarias y la construcción de un conducto de impulsión de 2,8 kilómetros.
La inversión destinada a los trabajos superó los 15.300 millones de pesos y la ejecución estuvo a cargo de la empresa Winkelmann SRL.
Más de 29 kilómetros de redes y nuevas conexiones
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló el alcance de la intervención y precisó que, además de las redes colectoras y las conexiones domiciliarias, se construyeron dos nuevos pozos de bombeo, se readecuaron las estaciones elevadoras existentes y se amplió la planta de tratamiento mediante la incorporación de dos módulos de lagunas de estabilización.
La combinación de estas instalaciones permite mejorar el funcionamiento integral del sistema, desde la recolección de los efluentes en cada vivienda hasta su conducción y tratamiento final.
La primera etapa representa un avance en la cobertura del servicio cloacal de Tostado, particularmente en sectores donde los sistemas individuales de disposición de líquidos residuales generaban dificultades sanitarias y ambientales.
Un sistema diseñado para acompañar el crecimiento urbano
El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que el sistema cloacal de la ciudad fue diseñado sobre la base de ocho subcuencas y que esta primera etapa permitió completar las tres primeras.
La integración de las redes colectoras con los pozos de bombeo y la cañería de impulsión requirió una intervención coordinada para garantizar el traslado de los efluentes hasta la planta de tratamiento. Según indicó, la infraestructura permite atender la demanda actual y contempla la posibilidad de acompañar la expansión urbana.
Por su parte, la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, señaló que la ampliación de la planta incorporó lagunas de estabilización con un proceso de cloración final. También se instalaron freatímetros para monitorear las napas subterráneas y controlar las condiciones ambientales del sistema.
Estos dispositivos permiten realizar un seguimiento de las aguas subterráneas y aportar información para evaluar el funcionamiento de las instalaciones y las condiciones de disposición de los efluentes tratados.
Impacto sanitario y ambiental en cuatro barrios
Uno de los principales beneficios de la ampliación será la reducción de los problemas ocasionados por el desborde de pozos negros y cámaras sépticas, una situación que afectaba a distintos sectores de la ciudad y que podía agravarse durante jornadas de precipitaciones intensas.
El acceso a la red cloacal permitirá mejorar las condiciones de saneamiento en los hogares, disminuir la presencia de aguas servidas en la vía pública y reducir los riesgos de contaminación asociados con la disposición inadecuada de efluentes.
El intendente de Tostado, Andrés Cagliero, destacó el impacto de los trabajos para los habitantes de los cuatro barrios alcanzados y señaló que la incorporación del servicio representa una mejora en las condiciones sanitarias y ambientales de la comunidad.
Con esta primera etapa concluida, Tostado cuenta con nueva infraestructura para ampliar la cobertura cloacal y mejorar el tratamiento de los líquidos residuales. El diseño general del sistema, dividido en ocho subcuencas, establece una planificación que contempla futuras intervenciones para extender el servicio a otros sectores de la ciudad.