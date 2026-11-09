Departamento 9 de Julio

Tostado completó la primera etapa de la ampliación de la red cloacal y beneficiará a 7.500 vecinos

Los trabajos alcanzaron a los barrios Güemes, San Genaro, Villa Crespo y Campo de Mayo. Se instalaron más de 29 kilómetros de cañerías colectoras y se realizaron 2.027 conexiones domiciliarias. La intervención incluyó nuevos pozos de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento, con una inversión superior a los 15.300 millones de pesos.