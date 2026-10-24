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Impulsa: presentan cinco cursos gratuitos para mejorar las oportunidades laborales en Vera

La propuesta se desarrolla en el marco del programa Impulsa del Gobierno de Santa Fe e incluye capacitaciones en logística, marketing digital, sistemas de vigilancia, soldadura y tornería en madera. Las actividades serán presenciales y tendrán cupos limitados.

Vera incorpora cinco cursos gratuitos para fortalecer la formación laboralVera incorpora cinco cursos gratuitos para fortalecer la formación laboral
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La Municipalidad de Vera presentó una nueva oferta de cinco cursos gratuitos de capacitación laboral, destinados a brindar herramientas y conocimientos técnicos que contribuyan a mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. La iniciativa se lleva adelante en el marco del programa Impulsa, impulsado por el Gobierno de Santa Fe.

La presentación estuvo encabezada por la intendenta de Vera, Paula Mitre, y el director provincial de Capacitación y Formación Profesional, Gabriel Vega. También participaron la subsecretaria de Asuntos Electorales, Juliana Caillat, y el secretario de Producción y Empleo del municipio, Ricardo Saavedra.

La propuesta contempla distintas áreas de formación vinculadas con actividades productivas y servicios, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso al empleo y fortalecer las competencias laborales de los participantes.

Cinco propuestas de formación

La nueva oferta incluye cursos de Operador Logístico, Marketing Digital, Instalación de Sistemas de Vigilancia, Auxiliar Soldador MIG MAG y Torno en Madera Avanzada con Copiador.

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Todas las capacitaciones se dictarán de manera presencial y contarán con cupos limitados. Los contenidos apuntan a proporcionar conocimientos y habilidades prácticas que puedan aplicarse en diferentes ámbitos laborales.

Articulación entre Provincia y municipio

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Vera para fortalecer la formación profesional, acompañar el desarrollo productivo y mejorar las condiciones de empleabilidad en la ciudad.

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A través del programa Impulsa, se busca ampliar el acceso a instancias de capacitación que permitan adquirir nuevas herramientas para el trabajo, tanto para quienes buscan incorporarse al mercado laboral como para quienes desean desarrollar nuevas competencias.

Inscripción y consultas

Las personas interesadas en participar pueden consultar las condiciones de acceso e inscribirse a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción: https://forms.gle/etAB8Ut1wiGqAggd6

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