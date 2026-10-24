La Municipalidad de Vera presentó una nueva oferta de cinco cursos gratuitos de capacitación laboral, destinados a brindar herramientas y conocimientos técnicos que contribuyan a mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. La iniciativa se lleva adelante en el marco del programa Impulsa, impulsado por el Gobierno de Santa Fe.
Impulsa: presentan cinco cursos gratuitos para mejorar las oportunidades laborales en Vera
La propuesta se desarrolla en el marco del programa Impulsa del Gobierno de Santa Fe e incluye capacitaciones en logística, marketing digital, sistemas de vigilancia, soldadura y tornería en madera. Las actividades serán presenciales y tendrán cupos limitados.
La presentación estuvo encabezada por la intendenta de Vera, Paula Mitre, y el director provincial de Capacitación y Formación Profesional, Gabriel Vega. También participaron la subsecretaria de Asuntos Electorales, Juliana Caillat, y el secretario de Producción y Empleo del municipio, Ricardo Saavedra.
La propuesta contempla distintas áreas de formación vinculadas con actividades productivas y servicios, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso al empleo y fortalecer las competencias laborales de los participantes.
Cinco propuestas de formación
La nueva oferta incluye cursos de Operador Logístico, Marketing Digital, Instalación de Sistemas de Vigilancia, Auxiliar Soldador MIG MAG y Torno en Madera Avanzada con Copiador.
Todas las capacitaciones se dictarán de manera presencial y contarán con cupos limitados. Los contenidos apuntan a proporcionar conocimientos y habilidades prácticas que puedan aplicarse en diferentes ámbitos laborales.
Articulación entre Provincia y municipio
La iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Vera para fortalecer la formación profesional, acompañar el desarrollo productivo y mejorar las condiciones de empleabilidad en la ciudad.
A través del programa Impulsa, se busca ampliar el acceso a instancias de capacitación que permitan adquirir nuevas herramientas para el trabajo, tanto para quienes buscan incorporarse al mercado laboral como para quienes desean desarrollar nuevas competencias.
Inscripción y consultas
Las personas interesadas en participar pueden consultar las condiciones de acceso e inscribirse a través del siguiente formulario:
Formulario de inscripción: https://forms.gle/etAB8Ut1wiGqAggd6