Departamento Las Colonias

Bienal de Esculturas: San Jerónimo del Sauce tendrá un fin de semana de arte y espectáculos

La quinta Bienal Internacional de Esculturas tendrá sus jornadas centrales este sábado 24 y domingo 25 de octubre en la plaza Brigadier Estanislao López. Habrá artistas trabajando a cielo abierto, espectáculos musicales, danzas, marionetas y talleres participativos para todas las edades. El domingo se conocerán las obras ganadoras del concurso.