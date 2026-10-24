San Jerónimo del Sauce vivirá este fin de semana dos jornadas de arte, música y actividades para toda la familia con la quinta edición de su Bienal Internacional de Esculturas.
Bienal de Esculturas: San Jerónimo del Sauce tendrá un fin de semana de arte y espectáculos
La quinta Bienal Internacional de Esculturas tendrá sus jornadas centrales este sábado 24 y domingo 25 de octubre en la plaza Brigadier Estanislao López. Habrá artistas trabajando a cielo abierto, espectáculos musicales, danzas, marionetas y talleres participativos para todas las edades. El domingo se conocerán las obras ganadoras del concurso.
El encuentro, que se desarrolla hasta el domingo 25 de octubre, tendrá como escenario principal la plaza Brigadier Estanislao López, donde vecinos y visitantes podrán recorrer las propuestas y seguir de cerca el trabajo de los artistas.
Uno de los principales atractivos será la posibilidad de observar en vivo el proceso de creación de las esculturas. Seis participantes competirán con obras en madera, mientras que otros dos artistas invitados trabajarán con piedra y metal, ampliando la variedad de técnicas y materiales presentes en esta edición.
La programación se completará con espectáculos de música y danza, funciones de marionetas, intervenciones artísticas y talleres que vinculan la creación con la historia, la naturaleza y la identidad cultural santafesina.
Sábado con danzas, marionetas y música en vivo
La agenda del sábado 24 comenzará a las 17 con la presentación del ballet comunal Amaiqué, que ofrecerá el espectáculo «Y la música viene». A las 18 será el turno de Hernán Lira, con su propuesta de marionetas de hilo, mientras que a las 19 volverá a escena el ballet local.
La danza continuará a las 19.30 con la academia de baile de Sofía Girod y su propuesta de ritmos latinos. Uno de los momentos destacados de la jornada será a las 20, con el encendido del horno, acompañado por la intervención artística «El árbol poético».
La música en vivo tendrá un lugar central durante la noche. A las 21 se presentará la banda de cumbia Los Médanos y, a las 22.30, llegará el turno de La Pega Band, encargada de continuar con los espectáculos en la plaza.
Durante toda la jornada, el público también podrá acercarse a los espacios de trabajo de los escultores y conocer la evolución de las obras que participan del certamen.
El domingo llegará la premiación de las esculturas
El domingo 25 será la última jornada de la Bienal y tendrá como momento central la definición del concurso escultórico. Los artistas deberán completar sus trabajos para que el jurado evalúe las piezas y determine a los ganadores. Además, se prevé la participación del público mediante una votación abierta y otra especialmente destinada a los niños.
Las actividades comenzarán a las 16.30 con una nueva función de marionetas de hilo a cargo de Hernán Lira. A las 17 se presentará el grupo de ritmos fitness dirigido por la profesora Soledad Vallejos, seguido, a las 17.30, por el conjunto de danzas suizas Schweizer Blumen, de la Asociación Mutual Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte.
A las 18 actuará NPST (No Podés Saber Todo), con una propuesta de rock nacional. Finalmente, a las 19 se realizará la premiación del concurso, que marcará uno de los momentos más esperados de esta quinta edición.
La jornada permitirá conocer el resultado de tres días de trabajo artístico en los que los escultores habrán transformado distintos materiales en nuevas obras para el disfrute del público.
Talleres y propuestas para explorar el arte y la identidad santafesina
La Bienal también ofrecerá actividades participativas destinadas a diferentes edades, con talleres de escultura en masa y papel, cerámica, cestería en palma y producción textil.
La propuesta incluirá además espacios que relacionan el arte con la historia y el patrimonio regional, como «El caballo de López», «Máscaras guardianes del Litoral», «Paisajes del Litoral», «Voces del territorio» y «Las 19 estrellas».
Entre las alternativas se sumarán la ludoteca itinerante «Juguetes con oficio», a cargo de Hernán Lira; la construcción de autómatas; un sector lúdico para jugar y crear; y «Rutas del arte: Santa Fe en realidad virtual», una experiencia impulsada por el Ministerio de Cultura de la provincia.
Algunas actividades, como los talleres de construcción de autómatas y de cestería en palma, cuentan con inscripción previa y cupos limitados.
Con esta quinta edición, San Jerónimo del Sauce propone un fin de semana que combina la producción artística con la música, la danza y el aprendizaje. La Bienal convierte la plaza en un espacio de creación y encuentro, donde el público puede acercarse al trabajo de los escultores, participar de distintas experiencias y disfrutar de una programación cultural abierta a la comunidad.