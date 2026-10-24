"Historias de nuestros orígenes"

Noche de los Museos en Esperanza: 28 espacios abrirán sus puertas este sábado

La 16.ª edición se desarrollará de 18 a 23, con entrada libre y gratuita, bajo el lema “Historias de nuestros orígenes”. Participarán museos, instituciones educativas, asociaciones, espacios artísticos y entidades religiosas. También habrá un pasaporte para acceder a beneficios y descuentos gastronómicos.