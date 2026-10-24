La ciudad de Esperanza se prepara para vivir este sábado 24 de octubre una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta que invita a descubrir el patrimonio histórico, artístico y cultural de la localidad. La iniciativa, organizada por la Municipalidad, tendrá lugar de 18 a 23, con entrada libre y gratuita, y estará atravesada por el lema “Historias de nuestros orígenes”.
Noche de los Museos en Esperanza: 28 espacios abrirán sus puertas este sábado
La 16.ª edición se desarrollará de 18 a 23, con entrada libre y gratuita, bajo el lema “Historias de nuestros orígenes”. Participarán museos, instituciones educativas, asociaciones, espacios artísticos y entidades religiosas. También habrá un pasaporte para acceder a beneficios y descuentos gastronómicos.
En su 16.ª edición, el encuentro reunirá a museos, asociaciones, instituciones educativas, espacios culturales, galerías de arte y entidades religiosas que abrirán sus puertas para ofrecer distintas actividades. La propuesta permitirá recorrer diferentes puntos de la ciudad, conocer historias vinculadas con la identidad esperancina y acercarse a las expresiones artísticas y culturales de la comunidad.
Entre los espacios participantes se encuentran el Museo de la Colonización, el Museo de Arte “Héctor Borla”, el Liceo Municipal “José Pedroni” y la Biblioteca Municipal “Francisco Soutomayor”. También formarán parte distintas asociaciones de colectividades, talleres artísticos, instituciones educativas, organizaciones sociales y templos religiosos.
La programación incluye, además, propuestas en la Facultad de Ciencias Veterinarias, la Facultad de Ciencias Agrarias, el Colegio San José, AANE, ALCEC y la Asociación Vecinal Barrio Norte, entre otras instituciones.
Un recorrido por la historia, el arte y las colectividades
La Noche de los Museos ofrecerá la posibilidad de conocer espacios que forman parte del patrimonio y la vida cultural de Esperanza, con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
A la propuesta se sumarán las asociaciones Valesana Esperanza, Suiza “Guillermo Tell”, Española de Socorros Mutuos, Sirio Libanesa, Italiana “Unione y Fomento”, Francesa “La Republicana” y la Colectividad Venezolana, que aportarán sus propias historias y tradiciones al recorrido.
También participarán espacios vinculados con las artes visuales, la cerámica, la música y la danza, como Cono Sur – Cerámica Artesanal, la Galería-Taller de Inés Barlasina, Arte Hoy Spazio, Casona Viva, la Academia de Baile “Luluat” y Flow – Estudio de Arte y Danzas.
El circuito se completará con la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, la Basílica Natividad de la Santísima Virgen y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, además de otros espacios que integran la programación.
La diversidad de propuestas permitirá que vecinos y visitantes organicen su propio itinerario de acuerdo con sus intereses y disfruten de una noche dedicada a la memoria, las expresiones artísticas y la identidad local.
Pasaporte cultural y descuentos gastronómicos
Como parte de las actividades, se implementará nuevamente el pasaporte de la Noche de los Museos, una iniciativa que combinará el recorrido cultural con beneficios en locales gastronómicos adheridos.
Los pasaportes estarán disponibles en todos los espacios participantes. Entre las 19 y las 21, quienes visiten los lugares identificados con el ícono correspondiente podrán responder trivias y sumar lunas.
Al reunir tres lunas, los participantes podrán acceder a los descuentos y beneficios previstos en los comercios gastronómicos adheridos.
La propuesta busca incentivar el recorrido por diferentes instituciones y sumar una experiencia participativa a la jornada, integrando la cultura con la actividad comercial y gastronómica de la ciudad.