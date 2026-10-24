En el marco del 150° Aniversario

La Biblioteca Popular de Pilar digitalizará materiales históricos para preservar la memoria local

En el marco de los 150 años de la localidad, la Biblioteca Popular de Pilar convoca a vecinos e instituciones a aportar, en préstamo, libros, fotografías, revistas, actas y documentos para su conservación y digitalización. El servicio será gratuito durante la vigencia del programa.