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En el marco del 150° Aniversario

La Biblioteca Popular de Pilar digitalizará materiales históricos para preservar la memoria local

En el marco de los 150 años de la localidad, la Biblioteca Popular de Pilar convoca a vecinos e instituciones a aportar, en préstamo, libros, fotografías, revistas, actas y documentos para su conservación y digitalización. El servicio será gratuito durante la vigencia del programa.

Pilar impulsa un programa para preservar y digitalizar su patrimonio históricoPilar impulsa un programa para preservar y digitalizar su patrimonio histórico
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En el marco de los festejos por los 150 años de Pilar, la Biblioteca Popular puso en marcha un Programa de Preservación y Digitalización del Patrimonio Bibliográfico e Histórico Local, una iniciativa destinada a recuperar, resguardar y poner en valor materiales que forman parte de la memoria de la comunidad.

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La propuesta está dirigida a vecinos, instituciones y organizaciones que conserven documentos, fotografías, libros, revistas, actas u otros registros de interés histórico y que deseen contribuir a su preservación.

A través de la iniciativa, la biblioteca invita a facilitar esos materiales en préstamo para realizar su digitalización y favorecer su conservación. El objetivo es rescatar testimonios del pasado local y contribuir a que ese patrimonio pueda mantenerse disponible para las generaciones futuras.

Un aporte a la memoria de Pilar

Los documentos, las fotografías y las publicaciones antiguas constituyen fuentes de información sobre la historia de una localidad, sus instituciones y sus habitantes. En ese sentido, el programa busca recuperar materiales que, en muchos casos, permanecen en archivos familiares o institucionales y que pueden aportar información valiosa sobre la evolución de Pilar.

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La digitalización permite generar copias digitales de esos registros y contribuir a su preservación frente al deterioro que puede ocasionar el paso del tiempo.

La convocatoria contempla una amplia variedad de materiales, desde libros y revistas hasta fotografías, actas y documentos históricos que los vecinos e instituciones consideren importantes para resguardar.

Servicio gratuito y vías de contacto

La Biblioteca Popular de Pilar informó que el servicio de digitalización será gratuito durante todo el período de vigencia del programa.

Quienes tengan materiales de interés histórico y deseen colaborar pueden comunicarse con la institución al 3404 524300, para obtener más información sobre la iniciativa y la entrega de los documentos en préstamo.

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