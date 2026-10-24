En el marco de los festejos por los 150 años de Pilar, la Biblioteca Popular puso en marcha un Programa de Preservación y Digitalización del Patrimonio Bibliográfico e Histórico Local, una iniciativa destinada a recuperar, resguardar y poner en valor materiales que forman parte de la memoria de la comunidad.
La Biblioteca Popular de Pilar digitalizará materiales históricos para preservar la memoria local
En el marco de los 150 años de la localidad, la Biblioteca Popular de Pilar convoca a vecinos e instituciones a aportar, en préstamo, libros, fotografías, revistas, actas y documentos para su conservación y digitalización. El servicio será gratuito durante la vigencia del programa.
La propuesta está dirigida a vecinos, instituciones y organizaciones que conserven documentos, fotografías, libros, revistas, actas u otros registros de interés histórico y que deseen contribuir a su preservación.
A través de la iniciativa, la biblioteca invita a facilitar esos materiales en préstamo para realizar su digitalización y favorecer su conservación. El objetivo es rescatar testimonios del pasado local y contribuir a que ese patrimonio pueda mantenerse disponible para las generaciones futuras.
Un aporte a la memoria de Pilar
Los documentos, las fotografías y las publicaciones antiguas constituyen fuentes de información sobre la historia de una localidad, sus instituciones y sus habitantes. En ese sentido, el programa busca recuperar materiales que, en muchos casos, permanecen en archivos familiares o institucionales y que pueden aportar información valiosa sobre la evolución de Pilar.
La digitalización permite generar copias digitales de esos registros y contribuir a su preservación frente al deterioro que puede ocasionar el paso del tiempo.
La convocatoria contempla una amplia variedad de materiales, desde libros y revistas hasta fotografías, actas y documentos históricos que los vecinos e instituciones consideren importantes para resguardar.
Servicio gratuito y vías de contacto
La Biblioteca Popular de Pilar informó que el servicio de digitalización será gratuito durante todo el período de vigencia del programa.
Quienes tengan materiales de interés histórico y deseen colaborar pueden comunicarse con la institución al 3404 524300, para obtener más información sobre la iniciativa y la entrega de los documentos en préstamo.