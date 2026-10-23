Flamengo presentó un reclamo formal ante la Conmebol solicitando que se le adjudiquen los puntos del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Estudiantes de La Plata, por lo que considera una “mala inclusión” de Marcos Rojo.libertadores>)
Flamengo reclama los puntos ante Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo
El club brasileño impugnó la revancha disputada en el Maracaná al considerar que la cautelar del TAS no alcanzaba para autorizar la presencia del defensor. El "Mengao" exige los puntos para arrebatarle al "Pincha" el boleto a la gran final frente a Palmeiras.
El Mengao argumenta que, aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) habilitó al defensor argentino mediante una medida cautelar para que pudiera disputar la revancha en el Maracaná, dicha cautelar no constituye un fallo definitivo. Por lo tanto, según el club brasileño, no era suficiente para que Rojo tuviera minutos en el encuentro que terminó 0-0 y se definió por penales a favor del Pincha.
Conmebol había rechazado inicialmente la inscripción de Rojo (fichado de emergencia desde Racing), por lo que el central no pudo jugar el partido de ida en La Plata. Estudiantes apeló al TAS y obtuvo la medida cautelar que le permitió alinear al ex Manchester United en la vuelta. Flamengo sostiene que esa habilitación temporal no legitima su participación y busca avanzar a la final por escritorio.
Estudiantes tiene tiempo hasta el lunes a las 18 horas para presentar su descargo ante la Conmebol. El expediente ya está abierto y la Confederación Sudamericana de Fútbol deberá resolver si la inclusión fue irregular y si corresponde anular el resultado o adjudicar los puntos al equipo brasileño.
De prosperar el reclamo de Flamengo, se alteraría el panorama de la final de la Libertadores 2026, que por el momento enfrenta a Estudiantes de La Plata con Palmeiras y está programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.