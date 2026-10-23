Copa Libertadores

Flamengo reclama los puntos ante Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo

El club brasileño impugnó la revancha disputada en el Maracaná al considerar que la cautelar del TAS no alcanzaba para autorizar la presencia del defensor. El "Mengao" exige los puntos para arrebatarle al "Pincha" el boleto a la gran final frente a Palmeiras.