Encuentro popular

Ambrosetti celebró sus Fiestas Patronales con una tradicional jornada de jineteada

La localidad reunió a vecinos, familias y amantes de las tradiciones criollas en el marco de sus Fiestas Patronales y del Festival de Jineteada y Clasificación a Cayastá. La jornada contó con la participación de autoridades locales y representantes del departamento San Cristóbal, además de reconocimientos vinculados con la cultura y la identidad santafesina.