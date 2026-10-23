La diputada provincial Sofía Galnares desarrolló una agenda de actividades en la ciudad de Villa Cañás junto al intendente Norberto “Tito” Gizzi, con eje en la inversión educativa y la participación de los jóvenes.
Galnares en Villa Cañás: paneles solares, nuevas aulas y proyectos que nacen de los estudiantes
La diputada provincial visitó el Colegio San José, donde se instalaron paneles fotovoltaicos y se construye un salón a través del programa 1000 Aulas. También reconoció a jóvenes que participaron de Diputados por un Día.
Entre las actividades, visitó el Colegio San José, donde se instalaron paneles solares que permitirán reducir el costo de la energía eléctrica, y recorrió la construcción de una nueva aula financiada por el Gobierno de Santa Fe.
La incorporación del sistema fotovoltaico forma parte de las gestiones realizadas por Galnares junto al Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, para llevar energías renovables a establecimientos educativos del sur santafesino.
“Estamos hablando de una inversión que tiene un impacto directo en la economía de la escuela. El Colegio San José tiene una factura de luz que supera el millón de pesos y estos paneles van a permitir reducir ese gasto. Además, los estudiantes pueden conocer cómo funciona la generación de energía renovable desde su propia institución. Es una manera de vincular la educación con la transición energética”, destacó Galnares.
Una nueva aula y un streaming con estudiantes
Durante la visita al Colegio San José, la legisladora también recorrió la obra de una nueva aula que se ejecuta mediante el programa provincial 1000 Aulas, una iniciativa destinada a ampliar la infraestructura educativa de Santa Fe.
En la misma institución, Galnares fue invitada a participar de un streaming organizado por estudiantes del área de Comunicación, donde conversó con los jóvenes sobre distintos temas vinculados con su actividad legislativa.
Diputados por un Día: de las propuestas a las soluciones
Galnares también reconoció a estudiantes que participaron de Diputados por un Día 2026, con visitas a la Escuela Normal Nº 38, el Colegio San José y la Escuela Técnica Nº 484. Además, mantuvo un encuentro con una alumna y su docente de la EEMPA Nº 1308.
“Diputados por un Día permite acercar a los jóvenes a la política y transformar problemas en soluciones. Ya tuvimos experiencias con el cajero automático de San Eduardo y las charlas de educación financiera. En Villa Cañás surgieron proyectos vinculados con la transición energética, algo que también pudimos ver en la instalación de paneles solares del Colegio San José”, destacó la diputada.
Reconocimiento por el centenario de Independiente
La agenda incluyó además una visita a Independiente Foot Ball Club, institución que el 25 de octubre cumplirá 100 años de su fundación. Galnares, acompañada por autoridades locales, entregó una placa conmemorativa a integrantes de la comisión directiva, entre ellos la secretaria Lorena Caresani, en reconocimiento a la trayectoria del club.
“Estas visitas nos permiten vincular las propuestas que surgen de los estudiantes con las decisiones y las inversiones que se realizan en la provincia. Cuando una idea se transforma en un proyecto y ese proyecto encuentra una respuesta, la participación de los jóvenes adquiere otro sentido. Eso es lo que queremos promover desde la Legislatura”, concluyó Galnares.