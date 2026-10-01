Trabajos preventivos

Galnares acompaña el inicio de las acciones regionales del GIRSU con una jornada en San Francisco

La diputada provincial Sofía Galnares participará este viernes 2 de octubre de una jornada de limpieza de calles en San Francisco, en el marco de la Semana Franciscana. La actividad marcará el inicio de las acciones del GIRSU de Venado Tuerto en la región, con una convocatoria que reunirá a vecinos y voluntarios de distintas localidades.