La iniciativa se realiza desde hace tres años como parte de las celebraciones por el santo patrono, San Francisco de Asís. En esta oportunidad, también se sumarán integrantes de Reciclar Venado.
Galnares acompaña el inicio de las acciones regionales del GIRSU con una jornada en San Francisco
La diputada provincial Sofía Galnares participará este viernes 2 de octubre de una jornada de limpieza de calles en San Francisco, en el marco de la Semana Franciscana. La actividad marcará el inicio de las acciones del GIRSU de Venado Tuerto en la región, con una convocatoria que reunirá a vecinos y voluntarios de distintas localidades.
“El GIRSU de Venado Tuerto empieza a ponerse en marcha con acciones en la región. Esta jornada es un primer paso para trabajar junto a las localidades, acompañar las iniciativas que ya realizan y sumar participación en el cuidado del ambiente”, expresó Galnares.
Limpieza y prevención ante el fenómeno de El Niño
La jornada permite abordar la relación entre el manejo de los residuos y la prevención de problemas durante las lluvias. La basura acumulada en las calles puede ser arrastrada hacia bocas de tormenta y desagües, dificultando el escurrimiento del agua.
En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones climáticas corresponden a una fase de El Niño y prevé su continuidad durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre. Este escenario refuerza la necesidad de atender las tareas preventivas y consultar los pronósticos y alertas actualizados.
“Frente al fenómeno de El Niño y a la posibilidad de lluvias intensas, mantener las calles libres de residuos ayuda a evitar que la basura termine obstruyendo los desagües. Esa tarea debe complementarse con el mantenimiento de los sistemas de drenaje y con una conducta cotidiana: sacar los residuos en los horarios establecidos y evitar arrojarlos en la vía pública”, señaló la legisladora.
Trabajo regional y participación
La Semana Franciscana comenzó el 27 de septiembre y seguirá hasta el 4 de octubre con distintas actividades en la localidad, cuya gestión está encabezada por el intendente Ignacio Fleytes. Dentro de ese calendario, la limpieza de calles propone una tarea compartida para retirar residuos de los espacios públicos.
“San Francisco viene realizando esta actividad desde hace tres años. Desde el GIRSU queremos acompañar ese trabajo y generar vínculos entre municipios, instituciones y voluntarios para que estas acciones tengan continuidad”, concluyó Galnares.