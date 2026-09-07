La diputada provincial Sofía Galnares, participó este miércoles en Santa Fe del I Congreso de Relaciones Internacionales del Litoral “Pensar la política internacional desde el fin del mundo: nuevas agendas y disputas globales”, donde presentó la experiencia de internacionalización de la laguna El Hinojo de Venado Tuerto. Este Congreso se realizó con motivo de los 20 años de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe.
De Venado Tuerto al mundo: Galnares presentó el caso de la Laguna El Hinojo
La legisladora expuso sobre el proceso de cooperación internacional que permitió avanzar en la protección y puesta en valor del humedal de Venado Tuerto.
La legisladora formó parte del conversatorio “Internacionalización de ciudades intermedias. El caso de la laguna El Hinojo de Venado Tuerto”, coordinado por el licenciado Juan Pablo Jullier, de la Universidad Católica de Santa Fe.
Durante su exposición, Galnares reconstruyó el proceso que permitió que un humedal utilizado durante décadas como receptor de los desagües de la ciudad se convirtiera en un área natural protegida, con un plan de manejo, financiamiento internacional y proyección en espacios vinculados con la sostenibilidad urbana.
La diputada abordó el caso desde su experiencia como ex subsecretaria de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional del Gobierno del intendente Chiarella en Venado Tuerto y desde su actual función como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, creada a partir de un proyecto de su autoría.
“Para una ciudad intermedia, internacionalizarse no es un lujo ni una vanidad: es una estrategia. La cooperación internacional le permite acceder a conocimiento, financiamiento y experiencias que ya resolvieron en otro lugar con problemas similares, a costo 0. Las oportunidades están, los organismos internacionales hace un tiempo que empezaron a mirar a las ciudades, todo pasa ahí, la salud, la educación, la seguridad, y más aún en las ciudades intermedias, donde vive un tercio de la población mundial, ciudades como Venado Tuerto, con una dimensión humana que no supera los 100 mil habitantes, y que irradian hacia otros territorios en materia de servicios ciudadanos”, expresó.
Un proyecto surgido desde la comunidad
Galnares explicó que el proceso comenzó en 2017, durante la elaboración del Plan Estratégico Participativo de Venado Tuerto.
En ese espacio, vecinos propusieron transformar la laguna en un parque verde con agua, destinado a actividades recreativas, educativas y turísticas. Ese mismo año, El Hinojo fue declarada área natural protegida.
“La decisión no vino de arriba ni de afuera. Vino de la gente. Lo internacional llegó después, para potenciar un proyecto que la comunidad ya había pensado”, señaló.
La laguna está ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Venado Tuerto y forma parte de la Pampa de las Lagunas. Además de su biodiversidad, cumple una función dentro del equilibrio hídrico y ambiental de la región.
Cooperación con Costa Rica y Francia
Uno de los primeros pasos internacionales fue la participación de Venado Tuerto en el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, a través del cual se trabajó en un Plan de Manejo y Turismo Sostenible junto con Costa Rica y Chile.
La experiencia permitió incorporar los conocimientos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica y desarrollar actividades con los especialistas Stephanie Mori y Henry Ramírez. También posibilitó la formación en ese país de la funcionaria municipal María Eugenia Sinosiain en gobernanza participativa y ecoturismo en áreas protegidas.
Galnares remarcó que la cooperación también fortaleció la participación de actores locales, entre ellos el grupo de Observadores de Aves de Venado Tuerto, que realizó censos, jornadas y muestras fotográficas sobre las especies presentes en el humedal.
Posteriormente, la laguna fue incorporada al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas mediante un convenio entre el Gobierno de Santa Fe y el municipio de Venado Tuerto.
El proyecto también fue presentado al gobernador Maximiliano Pullaro e incorporado a la convocatoria “Biodiversidad para la Acción Climática” de la Agencia Francesa de Desarrollo. El financiamiento permitirá concretar senderos de avistaje, un muelle, un salón educativo que funcionará como centro de interpretación y servicios de bajo impacto ambiental.
Según explicó la diputada, el estudio de impacto ambiental y social ya está terminado y el proyecto cuenta con el financiamiento necesario para avanzar con las obras previstas.
De Venado Tuerto a Barcelona
La experiencia de El Hinojo también fue presentada en la Embajada de Costa Rica en Argentina y llegó al Smart City Expo World Congress de Barcelona, donde Galnares fue seleccionada entre más de 400 postulaciones internacionales para participar como expositora.
La legisladora sostuvo que el recorrido demuestra las posibilidades que tienen las ciudades intermedias para vincularse con organismos, redes y gobiernos de otros países a partir de problemáticas concretas del territorio.
También repasó las actividades realizadas para incorporar a la comunidad al proyecto, como bicicleteadas, visitas guiadas, jornadas de forestación, muestras fotográficas y un curso de capacitación laboral en turismo sostenible, del cual egresaron más de 30 estudiantes de Venado Tuerto y la región.
“Las relaciones internacionales no pasan solamente en Ginebra o en Nueva York, ni son un privilegio de las grandes potencias. Se pueden hacer desde Santa Fe, desde una ciudad intermedia y alrededor de una laguna. Cuando se hacen bien, no quedan en el discurso: transforman el lugar donde vive la gente”, concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.