#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Trabajo territorial

Galnares recorrió instituciones y obras y avanzó en nuevos proyectos para el sur santafesino

La diputada provincial mantuvo encuentros en distintas localidades de General López y Caseros para abordar iniciativas vinculadas a infraestructura, producción, educación, ambiente y deporte.

Galnares abordó proyectos de infraestructura, producción, educación, ambiente y deporte.Galnares abordó proyectos de infraestructura, producción, educación, ambiente y deporte.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En Carreras, Galnares acompañó al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y al presidente comunal Armando De Nenne durante la licitación de la nueva Estación Transformadora, una obra destinada a mejorar el sistema eléctrico y beneficiar a más de 10 mil usuarios del sur santafesino.

La recorrida continuó en Elortondo, donde junto a Puccini y al presidente comunal Angelo Yocco visitó Muebles Orlandi, una firma local de extensa trayectoria que genera empleo y cuenta con presencia nacional e internacional a través de sus productos.

En Venado Tuerto, la legisladora mantuvo distintos encuentros con instituciones de la ciudad. Uno de ellos fue en la iglesia evangélica “Jesús mi Fiel Amigo”, con cuya congregación colaboró Galnares para que puedan sumar equipamiento.

También visitó el Ministerio “Un Oasis para Tu Familia”, donde dialogó con el pastor y miembros de la congregación. Vale señalar que hubo respaldo por parte del equipo de la legisladora para que puedan avanzar con su personería jurídica.

GalnaresLa diputada provincial mantuvo encuentros con instituciones de General López y Caseros.

Capacitación, planificación y acompañamiento a instituciones

Otra de las actividades fue el cierre del Taller de Reciclado Ecológico, dictado por la profesora Mariana Rizzi en la Delegación Regional del Gobierno de Santa Fe. La propuesta comenzó el 5 de mayo, contó con 48 inscriptas y se extendió durante cuatro meses.

Durante los encuentros se trabajó en la transformación de materiales de descarte para crear accesorios, carteras, billeteras y distintos objetos de uso cotidiano, incorporando técnicas de reutilización y reciclado.

Galnares también participó de la presentación del balance del Plan Estratégico Participativo (PEP) de Venado Tuerto, junto al intendente Leonel Chiarella. Durante el encuentro realizado en el Centro Cultural Municipal se expusieron los avances de los proyectos surgidos de este proceso y los próximos desafíos para la ciudad.

Educación y deporte

En San Eduardo, junto al presidente comunal Nabil Simonovich, la diputada participó de la inauguración de una nueva aula de la EESO N° 368, ejecutada en el marco del programa provincial Mil Aulas.

La agenda incluyó además una visita a las jugadoras de hockey de la Municipalidad de Venado Tuerto, que entrenan los viernes en las instalaciones del CEF N° 54.

Galnares también se reunió con las patinadoras de Quimera Team, que vienen obteniendo títulos en competencias nacionales y se preparan para participar de próximos compromisos internacionales en Paraguay y Alemania.

GalnaresLa recorrida incluyó obras e iniciativas vinculadas al desarrollo de distintas localidades.

Agenda ambiental en el departamento Caseros

La recorrida continuó por el departamento Caseros. En Arequito, Galnares visitó, junto al intendente Nicolás Carotti y su equipo, la planta de tratamiento de residuos y el bosque nativo, donde conoció distintas iniciativas ambientales que se llevan adelante en la localidad, entre ellas el proyecto Traspapelados.

Posteriormente, en Casilda, participó de un encuentro con el autor del libro “Caracterización del Arroyo Canal Candelaria”, Pablo Rimoldi. También estuvieron presentes el intendente Guillermo Franchella, las concejalas Vanina Zanetti y Celina Arán, y Mauricio Maroevich.

La jornada incluyó una visita a la Escuela de Enseñanza Media N° 417, donde docentes llevan adelante junto a los estudiantes trabajos relacionados con reciclaje y el conocimiento de la fauna y flora de la región.

“Estas recorridas nos permiten estar cerca de cada localidad, escuchar a sus instituciones y acompañar proyectos vinculados con la producción, la educación, el ambiente y el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Sofía Galnares
Santa Fe
Medioambiente
Venado Tuerto
Cámara de Diputados de Santa Fe
Gustavo Puccini
Leonel Chiarella

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro