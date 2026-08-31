En Carreras, Galnares acompañó al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y al presidente comunal Armando De Nenne durante la licitación de la nueva Estación Transformadora, una obra destinada a mejorar el sistema eléctrico y beneficiar a más de 10 mil usuarios del sur santafesino.
Galnares recorrió instituciones y obras y avanzó en nuevos proyectos para el sur santafesino
La diputada provincial mantuvo encuentros en distintas localidades de General López y Caseros para abordar iniciativas vinculadas a infraestructura, producción, educación, ambiente y deporte.
La recorrida continuó en Elortondo, donde junto a Puccini y al presidente comunal Angelo Yocco visitó Muebles Orlandi, una firma local de extensa trayectoria que genera empleo y cuenta con presencia nacional e internacional a través de sus productos.
En Venado Tuerto, la legisladora mantuvo distintos encuentros con instituciones de la ciudad. Uno de ellos fue en la iglesia evangélica “Jesús mi Fiel Amigo”, con cuya congregación colaboró Galnares para que puedan sumar equipamiento.
También visitó el Ministerio “Un Oasis para Tu Familia”, donde dialogó con el pastor y miembros de la congregación. Vale señalar que hubo respaldo por parte del equipo de la legisladora para que puedan avanzar con su personería jurídica.
Capacitación, planificación y acompañamiento a instituciones
Otra de las actividades fue el cierre del Taller de Reciclado Ecológico, dictado por la profesora Mariana Rizzi en la Delegación Regional del Gobierno de Santa Fe. La propuesta comenzó el 5 de mayo, contó con 48 inscriptas y se extendió durante cuatro meses.
Durante los encuentros se trabajó en la transformación de materiales de descarte para crear accesorios, carteras, billeteras y distintos objetos de uso cotidiano, incorporando técnicas de reutilización y reciclado.
Galnares también participó de la presentación del balance del Plan Estratégico Participativo (PEP) de Venado Tuerto, junto al intendente Leonel Chiarella. Durante el encuentro realizado en el Centro Cultural Municipal se expusieron los avances de los proyectos surgidos de este proceso y los próximos desafíos para la ciudad.
Educación y deporte
En San Eduardo, junto al presidente comunal Nabil Simonovich, la diputada participó de la inauguración de una nueva aula de la EESO N° 368, ejecutada en el marco del programa provincial Mil Aulas.
La agenda incluyó además una visita a las jugadoras de hockey de la Municipalidad de Venado Tuerto, que entrenan los viernes en las instalaciones del CEF N° 54.
Galnares también se reunió con las patinadoras de Quimera Team, que vienen obteniendo títulos en competencias nacionales y se preparan para participar de próximos compromisos internacionales en Paraguay y Alemania.
Agenda ambiental en el departamento Caseros
La recorrida continuó por el departamento Caseros. En Arequito, Galnares visitó, junto al intendente Nicolás Carotti y su equipo, la planta de tratamiento de residuos y el bosque nativo, donde conoció distintas iniciativas ambientales que se llevan adelante en la localidad, entre ellas el proyecto Traspapelados.
Posteriormente, en Casilda, participó de un encuentro con el autor del libro “Caracterización del Arroyo Canal Candelaria”, Pablo Rimoldi. También estuvieron presentes el intendente Guillermo Franchella, las concejalas Vanina Zanetti y Celina Arán, y Mauricio Maroevich.
La jornada incluyó una visita a la Escuela de Enseñanza Media N° 417, donde docentes llevan adelante junto a los estudiantes trabajos relacionados con reciclaje y el conocimiento de la fauna y flora de la región.
“Estas recorridas nos permiten estar cerca de cada localidad, escuchar a sus instituciones y acompañar proyectos vinculados con la producción, la educación, el ambiente y el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó la diputada provincial Sofía Galnares.