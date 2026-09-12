Después de ocho años, el ciclismo volvió este sábado al Velódromo Municipal de Venado Tuerto. Con un acto realizado durante la mañana, quedaron oficialmente inauguradas las obras de remodelación del histórico óvalo del Parque Municipal General Belgrano, que inmediatamente tuvo actividad con el X Gran Premio Pieraccini Competición.
Venado Tuerto reinauguró el velódromo del Parque Municipal
El acto se llevó a cabo este sábado por la mañana previo al inicio del X Gran Premio Pieraccini Competición.
La jornada fue encabezada por el intendente Leonel Chiarella y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; junto a la senadora provincial Leticia Di Gregorio; los diputados provinciales Sofía Galnares y Leo Calaianov; concejales, integrantes de los gabinetes provincial y municipal, referentes del ciclismo y vecinos.
La reapertura puso fin a una espera de años de la comunidad ciclista y permitió recuperar uno de los escenarios deportivos históricos de Venado Tuerto, a partir de una inversión del Gobierno de Santa Fe y las gestiones realizadas por el intendente Chiarella.
Durante el acto, el mandatario local hizo un reconocimiento especial a quienes sostuvieron durante todo este tiempo el pedido para recuperar el velódromo.
“Nunca bajaron los brazos y siempre siguieron luchando por esta obra. Desde el primer día que nos reunimos buscamos un montón de variantes para poder repavimentar el velódromo. Golpeamos puertas y muy pocas veces nos atendían, hasta que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro y, en este mismo lugar, dijo que íbamos a terminar el Parque Municipal”, recordó Chiarella.
El intendente señaló que aquel compromiso contemplaba completar la pista de atletismo y recuperar el velódromo, y destacó la decisión del Gobierno provincial para avanzar con ambos proyectos. “Esto fue posible gracias al empuje de ustedes, a la decisión política de nuestro gobernador y al gran trabajo que hace el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, siguiendo cada una de estas obras”, sostuvo.
Una ciudad en crecimiento
Chiarella también puso el foco en el proceso de incorporación de infraestructura deportiva que atraviesa Venado Tuerto y en el impacto que genera la realización de competencias de alcance provincial y nacional.
“Ahí está la clave de lo que vamos dimensionando como ciudad y de lo que implica el deporte. Implica oportunidades para los jóvenes, una cultura distinta, trabajar en equipo, disciplina y, para la ciudad, desarrollo”, afirmó.
En este sentido, mencionó que durante el fin de semana anterior la capacidad hotelera de Venado Tuerto estuvo ocupada por los distintos eventos desarrollados en la ciudad y remarcó que este sábado volvió a registrarse un importante movimiento con la competencia ciclística.
El intendente también vinculó la reapertura del velódromo con el anuncio realizado durante esta semana para la construcción del estadio cubierto multipropósito “Invencible Venado Tuerto”, que será financiado por el Gobierno provincial: “Este gobernador dijo que Venado Tuerto tiene que tener un estadio como corresponde. Junto con el ministro decidieron que nuestra ciudad pueda tener un estadio multipropósito y eso también significa seguir sumando infraestructura deportiva”, expresó.
Sobre la intervención en el velódromo, Chiarella agradeció a la empresa responsable de los trabajos, al Gobierno de Santa Fe, a los equipos municipales y a los trabajadores que participaron durante todo el proceso. “No es una fecha más, no es una inauguración más. Es el reconocimiento a los deportistas, al ciclismo y, por sobre todas las cosas, dejar plantada la bandera de que en Venado Tuerto hay ciclismo por muchos años más”, remarcó.
”Seguimos cumpliendo”
A su turno, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el regreso de los ciclistas al óvalo y recordó el trabajo realizado junto a las instituciones y referentes de la disciplina para concretar el proyecto.
“Me da mucha alegría ver otra vez este ambiente del ciclismo en la ciudad. Hacía mucho que no se veía. A todos los ciclistas del club y a las familias que hicieron posible esto acompañando, pidiendo, esperando y gestionando, hay que agradecerles”, señaló.
Enrico explicó que la obra presentó dificultades propias de las características de un velódromo, fundamentalmente por las pendientes y las inclinaciones que deben permitir la circulación a velocidad en condiciones adecuadas.
Además, sostuvo que la intervención permite completar otro de los sectores pendientes dentro del proceso de renovación del Parque Municipal General Belgrano: “Faltaba el velódromo, que siempre se lo habíamos asegurado a los muchachos, y lo cumplimos gracias al gobernador Maximiliano Pullaro. Hay mucho más por hacer, pero hoy compartimos la alegría enorme de que vuelva a estar en uso después de tantos años”, afirmó el ministro.
Jornada emotiva
La reapertura tuvo un significado especial para Luis y Edgardo Pieraccini, referentes del ciclismo venadense y quienes durante años impulsaron la recuperación del espacio. También recordaron a su padre Luis, un histórico del ciclismo.
Con los ciclistas nuevamente girando sobre la pista, Luis Pieraccini resumió el momento desde lo personal: “Siento satisfacción y orgullo de que Venado Tuerto se vuelva a instalar en lo más alto. Se trabajó mucho, mucho, mucho para que esto fuera una realidad”.
También recordó que la recuperación había sido anunciada el año pasado y valoró que finalmente pudiera concretarse en coincidencia con una nueva edición del Gran Premio Pieraccini Competición.
“Estoy desbordado. Estoy feliz, emocionado, es pasión. Todo lo que te puedas imaginar es hoy. Es tocar el cielo con las manos. Pensé mucho en estos días que poder vivir esto realmente no tiene precio”, expresó.
Intervención integral
La remodelación permitió que, después de ocho años, el histórico óvalo vuelva a estar en condiciones para la práctica del ciclismo y el desarrollo de competencias. Los trabajos contemplaron un fresado completo de la carpeta de rodamiento, la corrección de pendientes tanto en las rectas como en los peraltes de las curvas y el refuerzo de la base en los sectores que presentaban mayor deterioro.
Posteriormente se aplicó un riego de liga y una nueva carpeta de cinco centímetros de concreto asfáltico, para conseguir una superficie uniforme y apta para la práctica del ciclismo de alta velocidad. Los estudios técnicos realizados sobre el muro perimetral determinaron que se encontraba en buenas condiciones generales. No obstante, se reconstruyó un tramo de aproximadamente diez metros, donde además se incorporó un nuevo acceso.
La intervención incluyó también el reemplazo de la antigua baranda metálica por una nueva estructura en todo el perímetro. A pedido de la Federación de Ciclismo, se construyó además una cabina de control elevada para mejorar la visualización de las competencias.
La obra fue ejecutada bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas del Gobierno de Venado Tuerto, y se suma a las intervenciones realizadas en la pista de atletismo, los vestuarios y los sanitarios del Parque Municipal General Belgrano.