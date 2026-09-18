La diputada provincial Sofía Galnares desarrolló durante los últimos días una agenda de actividades en Elortondo, Melincué, Carreras y Firmat. Recorrió instituciones, se reunió con estudiantes y acompañó la inauguración de obras junto al gobernador Maximiliano Pullaro.
Galnares, presente en Elortondo, Melincué, Carreras y Firmat
La legisladora recorrió cuatro localidades del sur santafesino para conocer iniciativas comunitarias y acompañar inauguraciones oficiales junto al gobernador.
“Cada localidad tiene proyectos e instituciones que trabajan para resolver problemas concretos. Estas recorridas nos permiten conocer lo que están haciendo, escuchar sus necesidades y acompañarlos desde la Legislatura”, expresó Galnares.
Elortondo: reciclaje, clubes y obras provinciales
Junto al presidente comunal Angelo Yocco, la diputada visitó la planta de tratamiento de residuos, donde conoció los avances del programa de recuperación de materiales. En los últimos meses, la localidad superó las 19 toneladas de residuos reciclables enviados a EcoVenado y sumó una prensa compactadora mediante una inversión cercana a los 3 millones de pesos.
La agenda continuó en el Club Atlético Peñarol, donde le presentaron el libro realizado por el aniversario de la institución, que se encuentra terminado y pendiente de edición. También recorrió el Club Atlético Elortondo para conocer las obras de remodelación de su sede social, desarrolladas a través del programa provincial Alentar.
“Los clubes son espacios de encuentro y contención. Es importante que cuenten con herramientas para mejorar sus instalaciones y seguir desarrollando proyectos”, sostuvo.
Además, Galnares acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro en la inauguración de las obras del acceso a Elortondo sobre la ruta provincial 90, y participó de la entrega de nueve viviendas construidas por la Comuna con financiamiento integral del Gobierno provincial.
Melincué y Carreras: encuentros con estudiantes
En Melincué, acompañada por la referente local Yamila Gallisso, Galnares visitó la Escuela Nº 162 “Dr. Felipe Carreras” y conversó con alumnos de 3° grado sobre el proyecto legislativo vinculado con la Marcha San Lorenzo. La iniciativa escolar surgió luego de que los chicos interpretaran la marcha en Lengua de Señas Argentina durante una actividad realizada el pasado 17 de agosto.
En Carreras, junto al presidente comunal Armando De Nenne, la diputada visitó la EESO Nº 229 “Doctor Dalmacio Vélez Sarsfield” y se reencontró con los estudiantes que participaron de Diputados por un Día 2026.
Los alumnos habían presentado dos proyectos: uno sobre gabinetes interdisciplinarios de acompañamiento emocional en las escuelas y otro para aumentar las frecuencias del transporte público entre las localidades del sur santafesino y los principales centros urbanos.
“Es importante que los chicos puedan participar, presentar sus ideas y conocer cómo funciona la Legislatura. En Carreras trabajaron sobre dos problemas que conocen de cerca y que afectan a muchas familias de nuestra región”, señaló Galnares.
Firmat: proyectos estudiantiles sobre cambio climático
Finalmente, la diputada participó como jurado de “ClimActón, hackeando el cambio climático”, una actividad realizada en el Galpón del Pueblo de Firmat, en el marco del programa provincial Código Ciencia.
Durante la jornada, estudiantes secundarios presentaron ocho proyectos vinculados con eficiencia energética, reciclaje, movilidad sustentable, compostaje y adaptación al cambio climático, entre otros desafíos.
“Escuchar a los jóvenes, conocer sus propuestas y acompañar el trabajo de las instituciones es parte de nuestra tarea. Cada una de estas visitas nos permite seguir construyendo una agenda de trabajo a partir de las necesidades de nuestras localidades”, concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.