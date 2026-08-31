La ceremonia celebrada en torno a la plaza San Martín de Venado Tuerto con motivo del 162° aniversario de la Policía de Santa Fe reunió a las máximas autoridades del área de seguridad provincial y tuvo como protagonistas los discursos del gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el jefe de la Policía de Santa Fe, Director General Luis Maldonado; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio.
En Venado Tuerto se celebró el 162° aniversario de la Policía de Santa Fe
La ciudad del sur provincial fue sede de la conmemoración, destacando la valentía y dedicación de los efectivos policiales en su labor diaria por la seguridad de la comunidad. Pullaro y Chiarella destacaron el compromiso de los agentes en el aniversario de la fuerza.
La fecha conmemoró la entrada en vigencia, el 31 de agosto de 1864, del Reglamento de Policía Urbana y Rural, que creó el cargo de jefe de Policía en la ciudad capital y estableció su jurisdicción y competencia, constituyéndose en un hito fundamental para la organización de la fuerza policial provincial.
También participaron del acto el subjefe de Policía de la Provincia, Director General Carlos Pagano; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra; el subsecretario de Seguridad Pública, Roque de Lima; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; los diputados provinciales Sofía Galnares y Leonardo Calaianov; Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales; y Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, ambas del Ministerio de Seguridad y Justicia; el secretario de Vinculación Regional y Asuntos Electorales del Ministerio de Gobierno, Roberto Vergé; el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri; autoridades policiales, representantes de fuerzas federales, integrantes del Servicio Penitenciario, veteranos de la Guerra de Malvinas, instituciones intermedias y vecinos.
Homenaje al compromiso y la vocación de servicio
Uno de los momentos centrales de la ceremonia estuvo marcado por el reconocimiento a los policías fallecidos en cumplimiento del deber, cuyos nombres fueron recordados como símbolo del máximo compromiso con la comunidad. También se distinguió a efectivos que protagonizaron actos de abnegación y heroísmo, intervenciones en las que pusieron en riesgo su propia integridad para proteger a otras personas.
El acto tuvo además un significado especial por realizarse en Venado Tuerto, una ciudad del sur provincial que por primera vez fue sede de esta celebración institucional, con la participación de efectivos de distintas unidades y especialidades.
Di Gregorio: “Es un honor recibir a la Policía de toda la provincia”
La senadora provincial Leticia Di Gregorio fue una de las primeras oradoras y destacó el significado de que la ciudad haya sido elegida para albergar el aniversario de la fuerza.
“Quiero en este día, en este aniversario, aprovechar para agradecer el trabajo, la dedicación y el honor con que lo hacen todos los hombres y mujeres de las distintas fuerzas”, expresó.
La legisladora agradeció al ministro Cococcioni y al jefe policial Maldonado “por haber elegido esta ciudad” y valoró la magnitud del encuentro. “Creo que es una de las primeras veces que veo un desfile de esta magnitud, con una presencia tan grande: más de 500 hombres y mujeres de las distintas fuerzas, sumado por supuesto a los bomberos y los excombatientes”, señaló.
Finalmente, renovó su reconocimiento a quienes diariamente cumplen funciones de seguridad. “Estamos muy agradecidos de tenerlos aquí y nuevamente agradecerles por ese trabajo que hacen día a día, sin descanso”, concluyó.
Chiarella: “Van a encontrar a un intendente que respalda el trabajo de la fuerza de seguridad”
El intendente Leonel Chiarella dio la bienvenida a las autoridades provinciales y destacó el orgullo de que Venado Tuerto haya sido elegida como sede del acto central.
“Para nosotros es un orgullo poder recibir a la provincia, a la Policía de toda la provincia de Santa Fe en nuestra ciudad en un nuevo aniversario, en el 162 aniversario de la Policía de Santa Fe”, manifestó.
El jefe municipal centró su mensaje en agradecer la tarea cotidiana de los efectivos y el compromiso de vestir el uniforme policial.
“Quiero agradecerles por el trabajo que hacen, por el compromiso que llevan adelante todos los días, todo el año; por vestir con orgullo el uniforme y entender que su función tiene que ver con cuidar la seguridad y la vida de los vecinos y vecinas de Santa Fe”, afirmó.
Chiarella destacó especialmente el riesgo que asumen los policías y valoró el trabajo conjunto con la Unidad Regional, el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial.
“Quiero agradecer a todas las autoridades de la Unidad Regional por el trabajo en conjunto que venimos haciendo en nuestra ciudad para garantizar la seguridad de nuestros vecinos, prevenir el delito y, por sobre todas las cosas, para que los delincuentes estén donde tienen que estar: presos, tras las rejas”, sostuvo.
Además, resaltó la articulación con el Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico. “Es con la Policía de Santa Fe, es con los fiscales de nuestra provincia, pero por sobre todas las cosas es con la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que estamos dando la batalla más importante, que es luchar contra la venta de droga y contra el narcotráfico”, expresó.
Maldonado: “Nuestra responsabilidad es proteger a las personas, preservar la paz y hacer cumplir la ley”
El jefe de la Policía provincial, Director General Luis Maldonado, destacó que para la institución “tiene un significado muy especial” celebrar el aniversario en el sur santafesino y recordó que la fuerza nació formalmente el 31 de agosto de 1864, con la aprobación de su primera norma constitutiva.
“El paso del tiempo transformó a la provincia, cambió la sociedad, cambió el delito y cambió la tecnología. También tuvo que cambiar la Policía. Pero existe algo que nunca cambió: nuestra responsabilidad por proteger a las personas, preservar la paz, prevenir el delito y hacer cumplir la ley”, afirmó.
Maldonado repasó las medidas implementadas desde diciembre de 2023 para recuperar capacidad operativa, entre ellas la incorporación de móviles, equipamiento, chalecos, uniformes, armamento y nuevas herramientas tecnológicas.
Sin embargo, remarcó que “los recursos por sí solos no producen seguridad” y destacó la importancia del compromiso profesional de los efectivos y de una planificación basada en objetivos, análisis criminal y toma de decisiones con información concreta.
“Significa dejar atrás la improvisación y avanzar hacia un modelo policial cada vez más analítico y predictivo”, sostuvo.
El jefe policial destacó la reducción de los indicadores de violencia y homicidios, aunque advirtió que “en seguridad nunca está dicha la última palabra”.
“La verdadera fortaleza policial consiste en actuar con decisión y dentro de la ley. Nuestra autoridad proviene del Estado y solamente es legítima cuando se ejerce con profesionalismo, responsabilidad, proporcionalidad, honestidad y respeto por las garantías constitucionales”, afirmó.
En el cierre de su mensaje, Maldonado recordó a los siete policías caídos en cumplimiento del deber y sostuvo que la mejor forma de honrar su memoria es “hacer correctamente nuestro trabajo”.
Cococcioni: “La primera cara que muchos ciudadanos ven del Estado es la Policía”
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, agradeció al intendente Chiarella por recibir la celebración y destacó el marco de la plaza San Martín para la realización del acto.
“Cada vez que uno viene ve alguna mejora, alguna cosa más. Siempre es un gusto estar aquí en Venado Tuerto”, expresó.
El funcionario resaltó el rol de los policías como primer contacto del Estado con los ciudadanos. “Muchas veces la primera cara que muchos de nuestros conciudadanos ven del Estado es la Policía, que no tiene día ni horario”, afirmó.
Cococcioni repasó las dificultades encontradas al inicio de la gestión y las acciones destinadas a reconstruir la seguridad pública, entre ellas la renovación de la flota policial, la incorporación de equipamiento y la recuperación de la carrera policial mediante concursos de ascensos.
También destacó la modificación del sistema de formación policial y la recuperación del régimen de internado en los institutos de capacitación.
En materia criminal, sostuvo que la provincia logró revertir una situación compleja vinculada al narcotráfico y al delito organizado. “Era indispensable poner un poco de mano dura, aunque algunos se molesten, para empezar a funcionar como una provincia normal”, afirmó.
Finalmente, remarcó la importancia de ampliar la infraestructura penitenciaria para liberar recursos policiales destinados a la prevención.
“La Policía no está para cuidar presos. Los patrulleros que los ciudadanos pagan con sus impuestos no están para hacer el lugar de los presos, están para estar en la calle haciendo prevención y cuidando a la gente”, señaló.
Pullaro: “La Policía lleva adelante la tarea más noble que puede tener un ser humano”
El cierre del acto estuvo a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó el compromiso de los efectivos y afirmó que la Policía santafesina desarrolla “la tarea más noble que puede tener un ser humano: cuidar la vida y los bienes de los demás”.
“Quería estar aquí. No quería dejar de venir a saludarlos, de venir a honrarlos y de venir a decirles aquí en Venado Tuerto muchas, pero muchas gracias”, expresó.
Pullaro recordó la situación que atravesaba Santa Fe al inicio de su gestión, con altos niveles de violencia y presencia de organizaciones criminales, y destacó la decisión de avanzar con un trabajo conjunto entre los distintos poderes y niveles del Estado.
“Entendimos que si los poderes del Estado se unían íbamos a poder darle una lucha frontal al narcotráfico, al delito y al crimen organizado”, afirmó.
El gobernador destacó la reducción de la violencia en la provincia y mencionó especialmente la caída superior al 75% de los homicidios en Rosario, además del descenso del delito en distintos puntos del territorio santafesino.
También valoró la implementación de una planificación policial basada en datos y análisis criminal, el fortalecimiento de la Policía de Investigaciones, la incorporación de tecnología y la construcción de nuevas plazas penitenciarias.
“Fuimos frontalmente contra el crimen organizado y le demostramos a esos que se creían dueños de la vida y dueños de la muerte que aquí había un Estado dispuesto a ponerlos tras las rejas”, sostuvo.
En el tramo final de su mensaje, Pullaro expresó su reconocimiento a los integrantes de la fuerza.
“Como gobernador de esta provincia me siento orgulloso de cada uno de ustedes, orgulloso de nuestros jefes policiales y orgulloso de nuestros más de 20 mil hombres y mujeres que forman parte de nuestra Policía”, afirmó.
Y cerró con un mensaje de continuidad: “Sigamos trabajando juntos para que la provincia invencible de Santa Fe se transforme en la provincia imparable de Santa Fe”.
Una jornada de reconocimiento institucional
Luego de los discursos se realizó el tradicional desfile institucional por las inmediaciones de la plaza San Martín con la participación de Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario, ISEP (Instituto de Seguridad Pública), UEPCG (Dragones de Independencia), DGSR (Guardia Rural Los Pumas), TOE (Tropa de Operaciones Especiales), UEPVV (Protección de Testigos), DGCOGJ (Oficinas de Gestión Judicial), DGB (Bomberos), DGPAT (Policía de Acción Táctica) y DGGP (Guardia Provincial).
El desfile incluyó la presentación de la Sección Canina de la UR VIII y un despliegue motorizado con participación de la Brigada Aérea.
También hubo vehículos de Fuerzas Especiales y Bomberos, entre ellos un vehículo táctico de las TOE y la unidad de combate 500 de Bomberos, mientras que la flota de la Unidad Regional VIII presentó motocicletas, automóviles y camionetas.
Así, Venado Tuerto fue protagonista de una jornada histórica para la Policía de Santa Fe, en la que se combinaron el reconocimiento al pasado, el homenaje a quienes dieron su vida por la institución y la reafirmación del compromiso de continuar trabajando por una provincia con mayor seguridad y convivencia.