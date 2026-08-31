Homenaje a sus caídos en servicio

En Venado Tuerto se celebró el 162° aniversario de la Policía de Santa Fe

La ciudad del sur provincial fue sede de la conmemoración, destacando la valentía y dedicación de los efectivos policiales en su labor diaria por la seguridad de la comunidad. Pullaro y Chiarella destacaron el compromiso de los agentes en el aniversario de la fuerza.