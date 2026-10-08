Recorridas y encuentros

Galnares lleva gestión provincial a Murphy y Sancti Spíritu con inversiones y acompañamiento a sus instituciones

La diputada provincial Sofía Galnares continúa con una agenda territorial en el departamento General López, con recorridas y encuentros junto a gobiernos locales, instituciones y sectores productivos. En esta oportunidad, las actividades se concentraron en Murphy y Sancti Spíritu, con temas vinculados a la producción, el ambiente, la vivienda y la infraestructura educativa.