“Para nosotros es fundamental estar en cada localidad, escuchar a quienes gestionan, a las instituciones y al sector productivo. Hay temas que se pueden resolver desde lo local y otros que necesitan del acompañamiento de la Provincia, y ahí tenemos que estar para generar esos vínculos”, señaló Galnares.
Galnares lleva gestión provincial a Murphy y Sancti Spíritu con inversiones y acompañamiento a sus instituciones
La diputada provincial Sofía Galnares continúa con una agenda territorial en el departamento General López, con recorridas y encuentros junto a gobiernos locales, instituciones y sectores productivos. En esta oportunidad, las actividades se concentraron en Murphy y Sancti Spíritu, con temas vinculados a la producción, el ambiente, la vivienda y la infraestructura educativa.
Murphy: residuos, producción y desarrollo
En Murphy, Galnares mantuvo una reunión con el intendente Ezequiel Rodríguez y la delegada regional del Ministerio de Desarrollo Humano, Mónica Nieto, para abordar la gestión de residuos y conocer distintas iniciativas que se vienen trabajando en la localidad.
Allí, la legisladora visitó SynerCrops, donde fueron recibidos por su director y cofundador, Carlos Giovagnoli, quien cuenta con dos décadas de trayectoria en el sector de insumos agropecuarios, y por Benjamín Giovagnoli.
La firma desarrolla y fabrica coadyuvantes y fertilizantes y tiene presencia en distintos puntos del Cono Sur. Durante la recorrida, Galnares conoció los procesos que aplica la empresa para disminuir el consumo de agua, reducir emisiones de dióxido de carbono, evitar la utilización de reactivos tóxicos y trabajar con sistemas que no generan residuos sólidos ni líquidos.
“General López tiene empresas que están incorporando conocimiento, tecnología y nuevas formas de producir. Para nosotros es importante conocerlas desde adentro, escuchar qué necesitan y acompañar a quienes generan actividad y empleo desde nuestras localidades”, expresó la diputada.
Sancti Spíritu: viviendas y obras en las escuelas
La agenda de Galnares continuó en Sancti Spíritu junto al intendente Cristian “Chino” Vincenti, con recorridas por obras ejecutadas con respaldo del Gobierno de Santa Fe. Uno de los puntos fue el complejo de ocho viviendas inaugurado el pasado 18 de septiembre, ubicado sobre calle Francia, entre Chaco y Córdoba.
El desarrollo habitacional demandó una inversión provincial superior a los 450 millones de pesos e incluyó infraestructura como cordón cuneta, alumbrado público, desagües pluviales, energía eléctrica y red de agua potable: “Cuando hablamos de la presencia de la Provincia en el territorio, también hablamos de esto, de ocho familias que recibieron las llaves de sus casas y pudieron empezar una nueva etapa. Son respuestas concretas que surgen del trabajo entre el Gobierno provincial y las localidades”, sostuvo Galnares.
Inversión provincial en educación
Galnares y Vincenti también recorrieron la Escuela Nº 6079 “Marcos Sastre”, donde se encuentra en marcha la construcción y renovación integral de la cocina escolar.
Los trabajos se ejecutan mediante el Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Gobierno de Santa Fe y cuentan además con aportes de la Comuna a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). La intervención permitirá mejorar las instalaciones destinadas al servicio de comedor de la institución.
La recorrida incluyó además la Escuela Fiscal Nº 587 “Domingo Faustino Sarmiento”, donde avanza la construcción de una nueva aula mediante el programa 1000 Aulas del Gobierno de Santa Fe.
“Recorrer la provincia es la manera que tenemos de trabajar: estar cerca, hablar con quienes conocen cada realidad y acompañar las gestiones para que las respuestas lleguen. Desde una empresa que piensa cómo mejorar sus procesos hasta una escuela que necesita un aula o una cocina, cada tema forma parte de una agenda que se construye estando presentes en el territorio”, concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.