El senador provincial Felipe Michlig junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, María Victoria Tejeda y el diputado provincial Marcelo González, visitaron las ciudades de San Guillermo y Suardi para recorrer instituciones que trabajan con personas con capacidades diferentes y compartir actividades en el marco de distintos programas ministeriales de la provincia en curso.
Michlig y Tejeda visitaron La Paila en San Guillermo y Manto Blanco en Suardi
El senador destacó “la importancia de acompañar a las instituciones que trabajan diariamente por la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad”.
«Nosotros de la Nación recibimos cero pesos para sostener estos programas, nos tuvimos que hacer cargo de todo, pero hacemos todo el esfuerzo necesario porque para este Gobierno -que conduce Maxi Pullaro-, el desarrollo humano es una inversión y no un gasto» destacó la ministra Tejeda.
Durante el itinerario las autoridades también participaron del recibimiento del bochófilo Renzo Farías, deportista de San Guillermo que el pasado fin de semana se consagró campeón mundial de bochas en el torneo disputado en Brasil. El senador Michlig destacó “el gran logro deportivo que es fruto del esfuerzo, la dedicación y el talento de los deportistas santafesinos que representan a la provincia en competencias nacionales e internacionales”.
Visita a “La Paila” de San Guillermo
La comitiva provincial junto a la intendente Romina López y el director provincial de Desarrollo Territorial, Pablo Doro, visitaron el espacio de capacitación y producción “La Paila”, en donde se desarrollan distintas actividades en el marco del programa provincial “Nueva Oportunidad”, siendo recibidos por Nanci Pistochini, presidenta del taller.
“En el establecimiento, concurren alrededor de 18 participantes que se capacitan en la elaboración de dulces, budines y alfajores, fortaleciendo sus capacidades para el trabajo y generando nuevas oportunidades de desarrollo” explicaron los responsables del taller.
La propuesta forma parte de las políticas de inclusión sociolaboral impulsadas por el Gobierno de la Provincia, con el acompañamiento de los gobiernos locales, y tiene como objetivo principal brindar herramientas concretas a personas de la comunidad (también con capacidades diferentes) para favorecer su autonomía, capacitación e integración a la comunidad.
Visita al Centro “Manto Blanco” de Suardi
Más tarde la autoridades provinciales visitaron la ciudad de Suardi en donde junto al intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, recorrieron el Centro Terapéutico y de Producción “Manto Blanco”, donde fueron recibidas por vicepresidenta Luciana Díaz, quien les hizo conocer las obras de reforma y las mejoras realizadas para fortalecer el funcionamiento de la institución.
También acompañaron la actividad la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Suardi, Belén Griffa; la coordinadora de Discapacidad, Ivana Franco; y el secretario de Gobierno, Alejandro Bianco.
Un aporte del Programa Buenas Prácticas
En el marco de la visita, se recorrieron las instalaciones del Centro Terapéutico y de Producción y las obras ejecutadas a partir de un aporte de $20.000.000 (veinte millones de pesos) otorgado a principios de año a través del Programa Buenas Prácticas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
Durante la recorrida, Michlig destacó “la importancia de acompañar a las instituciones que trabajan diariamente por la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad”, poniendo en valor la articulación entre el Gobierno provincial, el municipio y las organizaciones de la comunidad.
La ministra Tejeda manifestó que “estas visitas nos permiten conocer en primera persona el impacto concreto de los recursos que destinamos, en este caso a Manto Blanco, ver lo bien que están administrados e invertidos como nos pide nuestro Gobernador Maximiliano Pullaro”, reafirmando el compromiso de “continuar fortaleciendo las políticas de inclusión, acompañamiento y atención integral en Suardi y la región”.