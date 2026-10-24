La Fiesta de las Culturas de Rafaela cambiará su escenario debido a las condiciones climáticas adversas. El tradicional encuentro multicultural se desarrollará este sábado 24 de octubre en el Microestadio Invencible Rafaela, ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus, a partir de las 17.
La Fiesta de las Culturas cambia de escenario y se suma a los festejos por los 145 años de Rafaela
El encuentro multicultural tendrá lugar este sábado 24 de octubre, desde las 17, en el espacio ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus. La propuesta incluirá gastronomía típica, expresiones culturales y espectáculos musicales, con entrada libre y gratuita, en el marco de los 145 años de la formación de la ciudad.
La decisión responde a las dificultades que las condiciones meteorológicas generan para la realización de actividades al aire libre. De esta manera, la propuesta mantendrá su programación y ofrecerá a los vecinos la posibilidad de disfrutar de una jornada de encuentro entre las distintas comunidades que forman parte de la identidad local.
La celebración se enmarca en los festejos por los 145 años de la formación de Rafaela y propone un recorrido por las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de diferentes colectividades.
Gastronomía y tradiciones de distintas comunidades
La Fiesta de las Culturas ofrecerá una propuesta que combinará gastronomía típica, manifestaciones culturales y música. Cada comunidad participante contará con un espacio propio, desde el cual podrá compartir parte de sus tradiciones y acercar al público sus costumbres y expresiones identitarias.
El encuentro busca poner en valor la diversidad cultural que caracteriza a Rafaela y generar un espacio de participación para vecinos y visitantes, en una jornada que tendrá como eje el intercambio entre las distintas colectividades.
Música para celebrar la diversidad
La programación musical contará con la participación de la Banda Municipal de Música, que presentará el espectáculo «Músicas del mundo», con un repertorio dedicado a diferentes expresiones musicales.
También se presentará la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música con «Sinfonía Stéreo, homenaje a Gustavo Cerati», una propuesta que rendirá tributo al reconocido músico argentino.
Ambas presentaciones formarán parte de una jornada que reunirá distintas manifestaciones artísticas y culturales en un mismo escenario.
Entrada libre y gratuita
La actividad se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 17, en el Microestadio Invencible Rafaela, situado detrás de la Terminal de Ómnibus.
La entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a toda la comunidad a participar de esta celebración que combina cultura, música y gastronomía, en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.