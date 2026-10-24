Fiesta regional

La Fiesta de las Culturas cambia de escenario y se suma a los festejos por los 145 años de Rafaela

El encuentro multicultural tendrá lugar este sábado 24 de octubre, desde las 17, en el espacio ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus. La propuesta incluirá gastronomía típica, expresiones culturales y espectáculos musicales, con entrada libre y gratuita, en el marco de los 145 años de la formación de la ciudad.