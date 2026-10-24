Por un nuevo aniversario de la localidad

Running Kids: los más pequeños también tendrán su carrera en Humboldt

El sábado 5 de diciembre se realizará una nueva edición del Humboldt 10K Nocturno – Circuito Jardín Florido, que incluirá una propuesta especial para niños de hasta 12 años. La iniciativa Running Kids tendrá un recorrido de 400 metros y contará con remera oficial y medalla finisher para los participantes.