Humboldt se prepara para vivir una nueva jornada deportiva con la incorporación de Running Kids, una carrera destinada a los más pequeños que formará parte del Humboldt 10K Nocturno – Circuito Jardín Florido.
Running Kids: los más pequeños también tendrán su carrera en Humboldt
El sábado 5 de diciembre se realizará una nueva edición del Humboldt 10K Nocturno – Circuito Jardín Florido, que incluirá una propuesta especial para niños de hasta 12 años. La iniciativa Running Kids tendrá un recorrido de 400 metros y contará con remera oficial y medalla finisher para los participantes.
La actividad se desarrollará el sábado 5 de diciembre en la localidad del departamento Las Colonias y estará dirigida a niños y niñas de hasta 12 años. Con un recorrido de 400 metros, la propuesta busca acercar a las infancias al deporte en un entorno recreativo, promoviendo la actividad física y la participación.
Una carrera pensada para los más chicos
Running Kids permitirá que los participantes vivan su propia experiencia deportiva, desde la largada hasta el momento de cruzar la meta. La iniciativa se integra a la programación del evento nocturno, que convoca a corredores y público en torno a una jornada dedicada al atletismo.
La inscripción incluye una remera oficial del evento y una medalla finisher, como reconocimiento a la participación y al esfuerzo de cada niño.
Inscripciones abiertas
El costo de inscripción para Running Kids es de $10.000 por participante. Las familias interesadas pueden registrar a los niños a través del sitio web www.laptime.com.ar.
Con esta propuesta, Humboldt amplía la convocatoria del Humboldt 10K Nocturno e incorpora un espacio para que los más pequeños también sean protagonistas de la jornada deportiva del 5 de diciembre.