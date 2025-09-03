Imputaron a tres hombres acusados de haber robado en la Escuela de barrio Chapero de Reconquista

En el marco de la investigación por diversos hechos de robos ocurridos en la Escuela N° 848 de la ciudad de Reconquista. Personal de la Policía de Investigaciones pudo determinar que los autores, tras escalar un tapial y violentar diferentes sectores del establecimiento, sustrajeron notebooks, netbooks, garrafas, productos de limpieza, utensilios de cocina, entre otros elementos.
Posteriormente se pudo constatar que varios de los elementos robados fueron adquiridos por vecinos del lugar, procediéndose al secuestro de los mismos y al relevamiento de información de interés.
Mientras los padres abrazan la manzana de la escuela la policía investigaba un nuevo robo. Foto: Fabián Ramírez
Los efectivos llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Reconquista: Manzana 1 del Barrio 314, calle 43 al 800 y 900, y calle Roca al 1800, todas del barrio Chapero; y un Domicilio de manzana 16 del barrio Guadalupe. Como resultado de los operativos, el personal policial aprehendió a
R. O. (alias Chinito), G.R.D. (alias Coli), R. M. C. de 49 años, E. M. C. de 45, y M. S. de 17 años y Y.A. O. de 18 años. Además, en los procedimientos, secuestraron prendas de vestir y otros elementos de interés judicial.
La imputación
Los tres mayores fueron imputados por robo calificado por escalamiento agravado por la participación de un menor de edad en calidad de coautores. El juez Basualdo resolvió su alojamiento en un Centro Penal Juvenil. R. Ortiz fue acusado además de defraudación especial por estelionato o venta de cosas ajena en concurso real entre si.
Los operativos realizados en Reconquista. Foto: Gentileza
Hechos
Los hechos delictivos ocurrieron el 25, 28 y 29 de Agosto en la Escuela 848 “Domingo Faustino Sarmiento” ubicada en Barrio Chapero de Reconquista. En el establecimiento escolar sustrajeron once notebook aportadas por el gobierno nacional, una garrafa de diez kilos, dos parlantes chicos, una pava eléctrica, dos termos, elementos de limpiezas en una olla de aluminio. Tal como lo relatáramos en el párrafo anterior se ventiló en la audiencia que R. Ortiz se comunicó a través de las redes sociales y ofreció una notebook a Ezequiel Cabral con su respectivo cargador. Luego se dirigió a la vivienda ubicada en Ituzaingó N° 3185 de Reconquista e hizo entrega de la notebook a cambio de un celular y la suma de 30.000 pesos.
Prisión preventiva
El fiscal Dr. Leandro Banegas y la defensa pública a cargo del Dr. Orlando Toniolo acordaron una prisión preventiva sin plazos con la posibilidad de pedir una revisión en sesenta días.
Destacó el fiscal que faltan recuperar elementos robados, seguir tomando testimoniales y continuar con la investigación El acuerdo fue avalado por el juez Dr. Gonzalo Eduardo Basualdo. Cabe mencionar que este mismo magistrado había resuelto horas antes que el menor involucrado sea alojado en un Centro Penal Juvenil.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.