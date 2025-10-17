Más de 70 millones de pesos para fortalecer clubes del departamento San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla confirmó la firma de convenios por más de 70 millones de pesos destinados a cuatro instituciones deportivas del departamento San Justo, en el marco del Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos.
Los clubes beneficiados son el Club 8 de Octubre de San Justo, Sportivo Videla de Videla, Juventud Unida de Vera y Pintado, y Boca Juniors de La Camila. La rúbrica de los acuerdos se realizará en la ciudad de Rosario, junto a representantes de entidades de distintos puntos de la provincia.
En etapas
En total, el Gobierno de Santa Fe invertirá en esta etapa más de 238 millones de pesos para acompañar el crecimiento institucional y deportivo de los clubes santafesinos.
“Este programa surge a partir de una ley provincial, la N° 14.334, que votamos en 2024 y que hoy se pone en marcha bajo la órbita de la vicegobernadora Gisela Scaglia”, explicó Borla, al detallar el origen de los fondos que serán transferidos a las instituciones una vez firmados los convenios.
El Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos tiene como objetivo brindar asistencia técnica y financiera para el desarrollo de obras y la adquisición de equipamiento, fortaleciendo así el rol social y comunitario que los clubes cumplen en cada localidad.
En el distrito
En el caso del departamento San Justo, los aportes se distribuirán de la siguiente manera: Club 8 de Octubre (San Justo): $19.800.000, Sportivo Videla (Videla): $22.500.000, Juventud Unida (Vera y Pintado): $22.500.000 y Boca Juniors (La Camila): $11.000.000
“Son instituciones que cumplen una función esencial en sus comunidades, promoviendo el deporte, la integración y los valores, por eso es fundamental acompañarlas con políticas concretas que las fortalezcan”, destacó el legislador.
Con esta nueva etapa de inversión, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y social de los clubes del territorio santafesino, considerados pilares de la vida comunitaria en cada rincón de la provincia.
