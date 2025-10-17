Anuncio de Borla

Más de 70 millones de pesos para fortalecer clubes del departamento San Justo

La rúbrica de los acuerdos se realizará en la ciudad de Rosario, junto a representantes de entidades de distintos puntos de la provincia. En total, el Gobierno de Santa Fe invertirá en esta etapa más de 238 millones de pesos para acompañar el crecimiento institucional y deportivo de los clubes santafesinos.