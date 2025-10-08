Mitre destacó la visita del gobernador Pullaro y el avance de las obras en Vera

La intendente de Vera, Paula Mitre, valoró la visita del gobernador Maximiliano Pullaro, quien recorrió durante casi dos horas distintos frentes de obra en la ciudad y supervisó los avances de proyectos clave para la infraestructura local.
La intendente de Vera, Paula Mitre, valoró la visita del gobernador Maximiliano Pullaro, quien recorrió durante casi dos horas distintos frentes de obra en la ciudad y supervisó los avances de proyectos clave para la infraestructura local.
“El gobernador pudo observar de primera mano el progreso de las obras y comprobar la correcta inversión de los recursos”, expresó Mitre, al término de una jornada que incluyó inspecciones, anuncios y compromisos de financiamiento para nuevas etapas.
El recorrido comenzó en la obra de desagüe subterráneo de calle Belgrano, una intervención fundamental que busca resolver los históricos problemas de anegamiento que sufre la ciudad cada vez que llueve. Pullaro recibió el informe técnico de los avances, que permitirán mejorar el drenaje urbano y la seguridad hídrica de amplios sectores.
Luego, la comitiva se trasladó hasta la obra de cloacas del barrio Hospital, que presenta un avance del 40% y contempla la instalación de una estación de bombeo, con una inversión de $2.000 millones. A ello se suman otros $190 millones destinados a completar la red en el barrio Martín Fierro, permitiendo nuevas conexiones domiciliarias.
Otro punto de la recorrida fue la pavimentación de calle Hipólito Yrigoyen, donde se concretaron las primeras cuadras con una inversión inicial de $295 millones. Pullaro se comprometió a enviar los fondos necesarios para finalizar la traza, que se transformará en el tercer acceso pavimentado a la ciudad desde la Ruta Nacional N° 11.
En el ámbito educativo, el gobernador y la intendente visitaron la Escuela Secundaria N° 702, donde se construyen dos nuevas aulas con una inversión de $80 millones en uno de los barrios más vulnerables de Vera. Proyectos similares se ejecutan en el CEF N° 24, la Escuela Pablo Pizzurno y la Escuela Técnica N° 285, ampliando la infraestructura educativa local.
Mitre destacó especialmente el proyecto de ampliación de la Escuela Especial N° 2035 “Mario Ferreyra”, que permitirá integrar en el mismo espacio al Centro Regional de Estimulación Temprana, actualmente funcionando en un inmueble alquilado.
La comitiva también visitó el Cine Teatro Español, recientemente refaccionado a nuevo. Según informó Mitre, el próximo paso será la climatización de la sala, para seguir revalorizando este espacio cultural emblemático de la ciudad.
En materia de iluminación, se concretaron dos Planes Brigadier de $60 millones cada uno, junto con la instalación de 50 reflectores LED de 500 watts en el Polideportivo Municipal, donde también se construirá una pileta semiolímpica.
Además, se lleva adelante un plan de bacheo del pavimento financiado con Fondos de Obras Menores por $60 millones, que complementa el programa integral de mejoramiento urbano.
Mitre recordó que las lluvias de mayo dejaron importantes daños y desafíos. En respuesta, se destinaron $300 millones en concepto de emergencia hídrica, que ya se ejecutan en la construcción de cuatro Túneles Liner sobre la RN 11 y uno adicional sobre la RN 98, además de una nueva alcantarilla sobre la RP 3.
El plan incluye la limpieza de canales en una extensión total de 27 kilómetros, con una inversión global cercana a los $700 millones.
También avanzan las obras en los parajes Santa Lucía y El Cerrito, con la reparación de la Ruta 83-S, que contempla 30.000 m³ de extracción lateral, levante y perfilado de suelo, y la construcción de 10 alcantarillas, con una inversión de $230 millones.
Otra intervención de relevancia es la construcción del nuevo puente sobre el Arroyo El Tigre, financiada por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia con un presupuesto de $600 millones.
Al cierre de la jornada, la intendente Mitre destacó “la presencia y el tiempo que el mandatario provincial nos dedicó, lo que no solo permitió mostrar las obras en ejecución, sino también compartirle los proyectos que proyectamos a futuro”.
“Valoramos y agradecemos su gesto y el compromiso del gobierno provincial con todos los verenses”, concluyó.
