En el norte provincial

Mitre destacó la visita del gobernador Pullaro y el avance de las obras en Vera

“El gobernador pudo observar de primera mano el progreso de las obras y comprobar la correcta inversión de los recursos”, expresó Mitre, al término de una jornada que incluyó inspecciones, anuncios y compromisos de financiamiento para nuevas etapas.