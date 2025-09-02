Reconquista: resolvieron el alojamiento en un centro penal juvenil para un menor involucrado en varios hechos delictivos

Este lunes 1 de septiembre se realizó la audiencia para el menor involucrado, junto a mayores de edad en los hechos que fue víctima la comunidad educativa de Escuela N° 848 Domingo Faustino Sarmiento del barrio Chapero de Reconquista.
El El juez Gonzalo Basualdo presidió la audiencia donde se trató la conducta del joven. El magistrado escuchó a las partes y tomó esa determinación. Los padres del chico estuvieron presente.
Este lunes 1 de septiembre se realizó la audiencia para el menor involucrado, junto a mayores de edad en los hechos que fue víctima la comunidad educativa de Escuela N° 848 Domingo Faustino Sarmiento del barrio Chapero de Reconquista.
Recordemos que durante la semana pasada se realizaron seis allanamientos en distintos sectores de la ciudad, procedimientos que dieron resultado positivo para los investigadores. Cabe consignar que se secuestraron elementos de vital importancia para la causa.
Además se procedió a la aprehensión de seis personas, entre ellas el menor de edad que fue imputado en el comienzo de esta semana.
De las audiencias participaron también los padres del imputado. El juez Basualdo luego de escuchar a las partes resolvió su alojamiento en un Centro de Justicia Penal Juvenil. Y además la fiscal de Menores Dra. María Mercedes Del Sastre pidió una junta de salud médica. La audiencia se realizó en la sala N° 4 de los tribunales de Reconquista.
“Ya ha finalizado la audiencia con el menor y sobre todo los responsables tutelares, o sea, los responsables parentales“, explicó la Dra. María Mercedes Del Sastre.
En esa línea sostuvo que el juez ha tomado una medida en relación al menor, “y las medidas que otorga y habilita el Código Procesal Penal de Menores“, desarrolló.
Añadió que siempre las audiencias donde están involucrados menores tienen que estar presentes los padres, “las medidas cautelares deben ser revisadas constantemente“, reveló. “Es necesario que estén los padres o un referente adulto responsable de los mismos“, insistió la profesional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.