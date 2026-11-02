Los jóvenes verenses Alexander Ortiz y Alejo Faba formaron parte de una experiencia artística significativa al participar de las presentaciones del Coro Polifónico Riikahé en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El talento verense se destacó en una presentación coral en la Capital Federal
Estudiantes del Instituto de Artes N.º 5074 de Reconquista, integraron el Coro Polifónico Riikahé durante una gira por la Capital Federal. La agrupación presentó el espectáculo "Canciones para sembrar memoria y amor" en dos escenarios de relevancia cultural e institucional.
Como estudiantes del Instituto de Artes N.º 5074 de Reconquista, ambos integraron la delegación que llevó la propuesta musical del norte santafesino a dos espacios destacados: el Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI).
Música, identidad y memoria colectiva
Durante las presentaciones, la agrupación interpretó el espectáculo "Canciones para sembrar memoria y amor", una propuesta que reúne expresiones de la música popular y pone en valor la identidad cultural y la memoria colectiva.
Bajo la dirección de Patricia Gómez, Riikahé ofreció una presentación que convocó al público porteño y permitió compartir el trabajo artístico desarrollado por estudiantes y futuros docentes de música de la región.
El significado de Riikahé
El nombre Riikahé significa "gente del campo" en lengua abipón y expresa parte de la identidad cultural que atraviesa el proyecto coral. La agrupación está integrada por estudiantes y futuros profesores de música, que encuentran en el canto colectivo un espacio para la formación, la expresión artística y la difusión de las raíces culturales de la región.
La participación de Ortiz y Faba en esta gira representó una oportunidad para sumar experiencia en escenarios de relevancia nacional y dar visibilidad al trabajo musical que se desarrolla en el norte de la provincia de Santa Fe.