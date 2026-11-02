Alexander Ortiz y Alejo Faba

El talento verense se destacó en una presentación coral en la Capital Federal

Estudiantes del Instituto de Artes N.º 5074 de Reconquista, integraron el Coro Polifónico Riikahé durante una gira por la Capital Federal. La agrupación presentó el espectáculo "Canciones para sembrar memoria y amor" en dos escenarios de relevancia cultural e institucional.