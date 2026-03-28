Capacitación en IA: Avellaneda fortalece habilidades clave para el futuro laboral

La Municipalidad de Avellaneda continúa promoviendo espacios de capacitación vinculados a la inteligencia artificial, una de las competencias más demandadas en el mundo actual y con fuerte proyección a futuro.
La Municipalidad de Avellaneda impulsa nuevas capacitaciones en inteligencia artificial, con propuestas accesibles y orientadas tanto al uso cotidiano como al desarrollo profesional.
La Municipalidad de Avellaneda continúa promoviendo espacios de capacitación vinculados a la inteligencia artificial, una de las competencias más demandadas en el mundo actual y con fuerte proyección a futuro.
En este marco, se desarrollan distintas propuestas orientadas a democratizar el acceso al conocimiento tecnológico y brindar herramientas concretas para su aplicación en la vida diaria y el ámbito laboral.
Una de las principales iniciativas es el curso “Introducción a la IA”, que se dicta en Agenpia y está a cargo de Matías Tofful, desarrollador senior especializado en esta disciplina.
La capacitación está dirigida a personas sin conocimientos previos y propone un abordaje práctico para comprender qué es la inteligencia artificial y cómo utilizarla en diferentes contextos.
Durante el cursado, los participantes acceden a herramientas para analizar información, optimizar su currículum con asistencia de IA, incorporar nociones básicas de ciberseguridad y desarrollar aplicaciones simples, como pequeños videojuegos.
Por otro lado, el Centro de Innovación de Avellaneda ofrece el laboratorio “Narrativas audiovisuales con IA”, coordinado por Gaspar Aguirre, diseñador gráfico, ilustrador y animador 2D.
En este espacio, la inteligencia artificial se presenta como una herramienta creativa que permite transformar ideas en relatos audiovisuales, combinando imagen, video, voz y música digital a partir del uso de prompts.
Las propuestas forman parte de una estrategia más amplia de formación y están cofinanciadas por el Unión Europea a través del proyecto URB3iS. Quienes deseen obtener más información pueden consultar la oferta completa de cursos en el sitio oficial de Agenpia.