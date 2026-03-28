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Capacitación en IA: Avellaneda fortalece habilidades clave para el futuro laboral

La Municipalidad de Avellaneda impulsa nuevas capacitaciones en inteligencia artificial, con propuestas accesibles y orientadas tanto al uso cotidiano como al desarrollo profesional.

El Centro de Innovación ofrece el laboratorio “Narrativas audiovisuales con IA”, coordinado por Gaspar Aguirre, diseñador gráfico, ilustrador y animador 2D.El Centro de Innovación ofrece el laboratorio “Narrativas audiovisuales con IA”, coordinado por Gaspar Aguirre, diseñador gráfico, ilustrador y animador 2D.
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La Municipalidad de Avellaneda continúa promoviendo espacios de capacitación vinculados a la inteligencia artificial, una de las competencias más demandadas en el mundo actual y con fuerte proyección a futuro.

En este marco, se desarrollan distintas propuestas orientadas a democratizar el acceso al conocimiento tecnológico y brindar herramientas concretas para su aplicación en la vida diaria y el ámbito laboral.

Cursos accesibles para iniciarse en inteligencia artificial

Una de las principales iniciativas es el curso “Introducción a la IA”, que se dicta en Agenpia y está a cargo de Matías Tofful, desarrollador senior especializado en esta disciplina.

La capacitación está dirigida a personas sin conocimientos previos y propone un abordaje práctico para comprender qué es la inteligencia artificial y cómo utilizarla en diferentes contextos.

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Durante el cursado, los participantes acceden a herramientas para analizar información, optimizar su currículum con asistencia de IA, incorporar nociones básicas de ciberseguridad y desarrollar aplicaciones simples, como pequeños videojuegos.

Creatividad e innovación en el laboratorio audiovisual

Por otro lado, el Centro de Innovación de Avellaneda ofrece el laboratorio “Narrativas audiovisuales con IA”, coordinado por Gaspar Aguirre, diseñador gráfico, ilustrador y animador 2D.

En este espacio, la inteligencia artificial se presenta como una herramienta creativa que permite transformar ideas en relatos audiovisuales, combinando imagen, video, voz y música digital a partir del uso de prompts.

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Las propuestas forman parte de una estrategia más amplia de formación y están cofinanciadas por el Unión Europea a través del proyecto URB3iS. Quienes deseen obtener más información pueden consultar la oferta completa de cursos en el sitio oficial de Agenpia.

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