En un contexto marcado por la compleja situación hídrica que afecta a los departamentos del norte santafesino, el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino desarrolló una serie de encuentros clave en la ciudad de Vera, con el objetivo de coordinar acciones y reforzar gestiones ante la emergencia.
Preocupación por las inundaciones en el norte santafesino: CORENOSA impulsa obras y coordinación institucional
El Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (CORENOSA) mantuvo encuentros en Vera con autoridades locales, provinciales y el Comité de Crisis, donde se analizaron los efectos de las intensas lluvias y se avanzó en la definición de obras prioritarias para mitigar el impacto hídrico en la región.
La agenda comenzó el sábado 25 de abril con la reunión ordinaria de Comisión Directiva en la Sociedad Rural local, y continuó el lunes 27 con la participación en un encuentro del Comité Provincial de Crisis y de Emergencia.
Infraestructura, eje central de las demandas
Durante la reunión del sábado, que contó con la presencia del senador provincial Osvaldo Sosa, el diputado Sergio Rojas y la intendente Paula Mitre, se consensuaron acciones vinculadas a obras de infraestructura consideradas prioritarias para la región.
Estas iniciativas forman parte del denominado Proyecto de Reparación Histórica para el Norte Santafesino, impulsado por CORENOSA, que busca revertir décadas de déficit en materia de obras hídricas y de conectividad.
Representantes de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado expusieron la gravedad del escenario tras las lluvias registradas en la última semana de abril, señalando que las limitaciones estructurales profundizan el impacto social y productivo.
En continuidad con lo analizado, CORENOSA participó el lunes de la reunión del Comité Provincial de Crisis, donde se evaluó el avance de los anegamientos y el ingreso de agua proveniente de provincias vecinas.
Durante el encuentro se repasaron las medidas implementadas hasta el momento y se delinearon nuevas acciones para contener la situación, en un escenario que exige coordinación interinstitucional y respuestas rápidas.
Agenda productiva y participación institucional
Además de la problemática hídrica, en la reunión del sábado se abordó la reciente aprobación de la Reforma del Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe, considerada una decisión de relevancia para los sectores productivos.
En ese sentido, se destacó la participación previa de CORENOSA en la ronda de consultas desarrollada en la Legislatura provincial, reafirmando su rol como actor representativo del entramado económico regional.
El encuentro contó con la presencia de diversas entidades que integran el consejo, entre ellas centros comerciales e industriales, sociedades rurales y cámaras empresarias de distintas localidades del norte santafesino, consolidando un espacio de articulación clave para el desarrollo regional.
Frente a un escenario complejo, CORENOSA continúa posicionándose como un interlocutor fundamental para canalizar demandas, impulsar obras estratégicas y coordinar respuestas ante contingencias que afectan a toda la región.