En Vera

Preocupación por las inundaciones en el norte santafesino: CORENOSA impulsa obras y coordinación institucional

El Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (CORENOSA) mantuvo encuentros en Vera con autoridades locales, provinciales y el Comité de Crisis, donde se analizaron los efectos de las intensas lluvias y se avanzó en la definición de obras prioritarias para mitigar el impacto hídrico en la región.