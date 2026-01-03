Con una multitudinaria peña, quedó inaugurada la tercera edición del Festival del Jaaukanigás

La tercera edición del Festival del Jaaukanigás comenzó a vivirse este viernes por la noche con una peña folclórica que colmó el Anfiteatro Municipal de Reconquista. El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente Enrique Vallejos.
Con una gran convocatoria en el Anfiteatro Municipal de Reconquista, se realizó la peña inaugural del Festival del Jaaukanigás – Tercera Edición. El acto fue encabezado por el intendente Enrique Vallejos y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y otras autoridades provinciales y regionales. Música, danza y tradición marcaron una noche pensada para disfrutar en familia.
La tercera edición del Festival del Jaaukanigás comenzó a vivirse este viernes por la noche con una peña folclórica que colmó el Anfiteatro Municipal de Reconquista. El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente Enrique Vallejos.
Contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el diputado provincial Dionisio Scarpin; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald “Coco” Bascolo; el senador Orfilio “Chacho” Marcón, además de autoridades municipales y representantes institucionales.
En ese marco, el intendente Vallejos agradeció el trabajo de quienes hicieron posible la realización del evento y destacó el valor cultural de la propuesta. “Nada más que agradecerles a los artistas, a los bailarines y a las distintas escuelas de danza, que hacen posible que podamos vivir nuestra cultura al mejor nivel de cualquier escenario del país”, expresó.
Ante una gran concurrencia de público, el gobernador Pullaro celebró el clima festivo y el acompañamiento de vecinos y visitantes. “Dios nos ha dado esta noche hermosa, con este clima, con estos artistas y con este show que nos hacen sentir que estamos en casa, entre amigos, disfrutando en familia”, sostuvo.
El mandatario provincial remarcó la importancia de sostener las fiestas populares en el actual contexto económico y destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.
“A veces es difícil poder salir o viajar, pero lo más importante es que podamos disfrutar de estos encuentros”, afirmó, al tiempo que aseguró el acompañamiento del Gobierno provincial y de los gobiernos locales para que estas celebraciones se sigan realizando en todo el territorio santafesino.
Pullaro también puso en valor el potencial turístico de la provincia y dedicó un párrafo especial al Jaaukanigás, al que definió como un espacio único. Invitó a los habitantes locales a disfrutarlo y a trabajar para que el turismo siga creciendo en la región. “Santa Fe tiene todo por delante y todo por crecer. Sigamos trabajando juntos”, concluyó.
La peña inaugural contó con una destacada grilla de artistas y elencos locales y regionales que celebraron las raíces del litoral.
Sobre el escenario se presentaron la Gran Juntada Chamamecera, el Taller de Danzas Folclóricas Tradición Gaucha, la pareja Martí–Morzán, el Taller Tinkuy Angiru, Aura Folclore, Raíces del Litoral, Código Nativo y el cantante Daniel Cuevas, quien recibió un reconocimiento por parte del intendente Vallejos.
Además, el público pudo disfrutar de un paseo gastronómico con una variada oferta de comidas y bebidas, entre las que se destacó la presencia de cerveza checa, sumando sabores y experiencias a una noche única.
De esta manera, la Peña Folclórica del Jaaukanigás volvió a consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, reafirmando al Anfiteatro Municipal como un espacio de identidad y celebración de la cultura local.
El Festival del Jaaukanigás continuará este sábado 3 de enero desde las 20:00, con una destacada programación que incluye a Raly Barrionuevo, Antonio Tarragó Ros, talleres y ballets finalistas del Pre Cosquín 2026, entre otros artistas.
El domingo 4, desde las 18:00, la propuesta seguirá con una grilla diversa que unirá tradición, danza y música. El ingreso es gratuito, con sectores pagos, en un encuentro pensado para compartir en familia y con amigos.