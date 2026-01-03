Reconquista

Con una multitudinaria peña, quedó inaugurada la tercera edición del Festival del Jaaukanigás

Con una gran convocatoria en el Anfiteatro Municipal de Reconquista, se realizó la peña inaugural del Festival del Jaaukanigás – Tercera Edición. El acto fue encabezado por el intendente Enrique Vallejos y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y otras autoridades provinciales y regionales. Música, danza y tradición marcaron una noche pensada para disfrutar en familia.