La Unidad Regional IX celebró los 141 años de su creación

En la Jefatura de la Unidad Regional IX, se llevó a cabo un emotivo acto por el 141° Aniversario de su creación.
“Este acto no solo evocó un acontecimiento histórico, sino también el inicio de una misión colectiva”, indicaron desde la jefatura de la Unidad.
En la Jefatura de la Unidad Regional IX, se llevó a cabo un emotivo acto por el 141° Aniversario de su creación.
El mismo fue presidido por el jefe de dicha unidad director de Policía abogado Diego Nicolás Costanzo, acompañado por los coordinadores Operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Lino Segretín y Juan Jose Voulloz, el subjefe subdirector de Policía Cristian Sánchez, miembros de las Divisiones que componen esta Jefatura, Jefes de las Agrupaciones y Jefes de dependencias policiales.
Este acto no solo evocó un acontecimiento histórico, sino también el inicio de una misión colectiva: «la de proteger a la gente del norte santafesino», indicaron. En esa línea agregaron que la Unidad Regional IX es más que una estructura policial: es un cuerpo vivo, profundamente ligado a la comunidad.
Desde jefatura hicieron saber que cada calle, cada camino rural, cada barrio y cada pueblo del norte llevan la huella de nuestro trabajo cotidiano. «Somos parte de esta tierra y de su gente, compartimos alegrías y dificultades, y sabemos que nuestro deber es estar siempre presentes cuando la sociedad nos llama», mencionaron.
Desde la Unidad Regional IX advirtieron que era pertinente un tiempo de memoria, «por lo que también recordamos a quienes nos precedieron, a los camaradas que ya no están, y en especial a los que dieron su vida en cumplimiento del deber, ofrendando una florar juntamente con familiares de los caídos», evocaron.
Finalmente un diácono de la Diócesis de Reconquista impartió su bendición brindando consuelo por las pérdidas, fortaleza para seguir cumpliendo con nuestra misión y esperanza para construir cada día una sociedad más justa, segura y en paz.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.