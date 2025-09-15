Propuesta

Villa Gobernador Gálvez será sede de una expo educativa para estudiantes y familias

El objetivo principal de esta iniciativa, enmarcada en el programa "Septiembre Joven", es que los futuros estudiantes y sus familias puedan conocer de primera mano la oferta educativa de las escuelas secundarias de la ciudad, facilitando así la elección de la orientación más adecuada para cada joven.