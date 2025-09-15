Villa Gobernador Gálvez será sede de una expo educativa para estudiantes y familias
El objetivo principal de esta iniciativa, enmarcada en el programa "Septiembre Joven", es que los futuros estudiantes y sus familias puedan conocer de primera mano la oferta educativa de las escuelas secundarias de la ciudad, facilitando así la elección de la orientación más adecuada para cada joven.
Más de diez escuelas secundarias ya confirmaron su participación y estarán presentando sus proyectos educativos.
El municipio de Villa Gobernador Gálvez realizará la "Expo Articulación Escuelas Secundarias-Primarias 2025", un evento clave para los estudiantes de séptimo grado que están por iniciar su educación secundaria. La exposición se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre, de 9 a 15 horas, en el Club Sportivo (Libertad y 12 de Octubre).
Oportunidad para conocer las propuestas educativas
La coordinadora de Educación, Yamila Novo, explicó la relevancia del evento: "Es una actividad pensada para los estudiantes de 7° grado, donde podrán explorar las diferentes propuestas y modalidades que expondrá cada escuela secundaria".
"Invitamos a todas las escuelas primarias y a las familias a participar de esta jornada para que conozcan las orientaciones, tanto de bachiller como técnicas, que ofrece la ciudad", añadió la funcionaria.
Más de diez escuelas secundarias ya confirmaron su participación y estarán presentando sus proyectos educativos. Además, la expo contará con un espacio del Área Joven, un dispositivo sobre Educación Sexual Integral (ESI), una Radio Abierta y una zona de juegos y recreación, lo que enriquecerá la experiencia de los asistentes.
