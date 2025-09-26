En Reconquista

Juzgan a un alto jefe policial por vínculos con el juego ilegal en el norte santafesino

El juez Martín Gauna Chapero preside el tribunal unipersonal. El fiscal Maglier y la abogada de Fiscalía de Estado solicitaron que sea condenado a 3,6 años de cárcel. La defensa del imputado pidió su absolución.