Unos 700 estudiantes de quinto año de más de 30 escuelas del departamento Vera viajarán a la ciudad de Santa Fe entre el 14 y el 22 de septiembre para participar de distintas actividades vinculadas con los XIII Juegos Suramericanos.
Estudiantes de más de 30 escuelas de Vera viajarán a Santa Fe por los Juegos Suramericanos
Los viajes se realizarán entre el 14 y el 22 de septiembre y alcanzarán a estudiantes de quinto año de más de 30 escuelas del departamento. Los contingentes permanecerán alrededor de un día y medio en Santa Fe, con traslado y estadía cubiertos.
La propuesta fue presentada durante una conferencia de prensa realizada en la Casa del Senado, donde se dieron a conocer los detalles de la organización y el equipo que tendrá a su cargo el acompañamiento de las delegaciones.
Los estudiantes permanecerán aproximadamente un día y medio en la capital provincial y contarán con traslado y estadía cubiertos, por lo que no deberán afrontar gastos para participar de la experiencia.
Una propuesta para las escuelas de todo el departamento
La iniciativa está dirigida a los alumnos de quinto año de las escuelas secundarias del departamento Vera, incluyendo establecimientos ubicados en localidades y parajes alejados.
Durante la presentación se destacó que el objetivo fue incluir a estudiantes de instituciones de distintas dimensiones y ubicaciones geográficas, de manera que puedan compartir la experiencia junto con sus compañeros.
Además de asistir a las actividades relacionadas con los Juegos Suramericanos, los contingentes tendrán la posibilidad de participar de excursiones y conocer distintos espacios emblemáticos de la ciudad de Santa Fe, así como presenciar espectáculos incluidos en la programación paralela del evento deportivo.
Para muchos de los jóvenes, el viaje representa también una oportunidad de compartir unos días con sus compañeros y conocer de cerca una competencia deportiva de carácter internacional.
El cronograma de los viajes
Los contingentes estarán distribuidos en diferentes jornadas entre el 14 y el 22 de septiembre.
El lunes 14 viajarán estudiantes de las escuelas de Calchaquí. El martes 15 será el turno de establecimientos de Margarita, Paraje El Toba y La Gallareta, además de las tres Escuelas de la Familia Agrícola (EFA): la N° 3185 de Km 50, la N° 8211 de Espín y la N° 8249 de Intiyaco.
El miércoles 16 partirá una primera delegación de Vera, mientras que el jueves 17 viajarán estudiantes de escuelas del norte del departamento. Finalmente, el lunes 21 partirá el segundo grupo correspondiente a establecimientos de la ciudad de Vera.
En todos los casos, los contingentes permanecerán alrededor de un día y medio en Santa Fe antes de regresar a sus localidades.
Acompañamiento durante toda la estadía
La coordinación de las delegaciones estará a cargo de Juanchi Bergel, Betina Guzmán, Matías Molina y Darío Nievas. El equipo tendrá como función acompañar a los estudiantes y actuar como nexo entre los contingentes del departamento Vera y la organización de las actividades en Santa Fe.
También brindarán orientación sobre las distintas disciplinas deportivas y atenderán las necesidades que puedan surgir durante la estadía.
Según se explicó durante la presentación, la organización contempla además un seguimiento permanente de cada contingente. Las familias podrán acceder a información, imágenes y videos de las actividades para acompañar el desarrollo del viaje a la distancia.
De esta manera, los estudiantes de quinto año del departamento Vera tendrán la posibilidad de trasladarse a Santa Fe para participar de una agenda que combinará deporte, actividades recreativas y culturales, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos.