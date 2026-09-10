Anuncio del senador Sosa

Estudiantes de más de 30 escuelas de Vera viajarán a Santa Fe por los Juegos Suramericanos

Los viajes se realizarán entre el 14 y el 22 de septiembre y alcanzarán a estudiantes de quinto año de más de 30 escuelas del departamento. Los contingentes permanecerán alrededor de un día y medio en Santa Fe, con traslado y estadía cubiertos.