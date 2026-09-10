Judiciales

Prisión preventiva para dos hermanas investigadas por venta de drogas en Reconquista

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia realizada en los tribunales reconquistenses. Las imputadas son hermanas y se les atribuyó haber llevado adelante la actividad delictiva en el barrio Zulema. Fueron detenidas la semana pasada en allanamientos en los que se les secuestraron marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y en dólares estadounidenses, entre otros elementos de interés para la investigación.