Quedaron en prisión preventiva dos hermanas, cuyas iniciales son DMG y BMG, que son investigadas por la venta de droga al menudeo en Reconquista.
Prisión preventiva para dos hermanas investigadas por venta de drogas en Reconquista
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia realizada en los tribunales reconquistenses. Las imputadas son hermanas y se les atribuyó haber llevado adelante la actividad delictiva en el barrio Zulema. Fueron detenidas la semana pasada en allanamientos en los que se les secuestraron marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y en dólares estadounidenses, entre otros elementos de interés para la investigación.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Sebastián Galleano e impuestas por el juez Gonzalo Basualdo, en una audiencia realizada en los tribunales reconquistenses.
Luego de conocer la decisión del magistrado, Galleano valoró que “aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el juez hizo lugar a nuestro pedido porque era la única manera de mitigar los riesgos procesales”.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Barrio Zulema
Galleano indicó que “por lo menos entre mediados de agosto y el jueves pasado, las imputadas comercializaron estupefacientes en el barrio Zulema de Reconquista”. Según precisó, “hay evidencias de que actuaban de forma coordinada en distintos domicilios próximos entre sí”.
“Mientras que la mujer de iniciales BMG se dedicaba principalmente a la venta al menudeo, la de iniciales DMG se encargaba del ocultamiento, guarda y resguardo de la droga que ofrecían”, afirmó el fiscal.
El fiscal también expuso que “a partir de diversas diligencias que permitieron esclarecer la mecánica delictiva y las vinculaciones económicas entre las imputadas, el jueves se realizaron dos allanamientos”.
“En el marco de los procedimientos policiales, las mujeres investigadas fueron detenidas y además se les secuestraron marihuana destinada al microtráfico; teléfonos celulares; dinero en efectivo en pesos y en dólares estadounidenses; una notebook; una cámara de videovigilancia; una carabina, un aire comprimido y numerosos cartuchos, entre otros elementos de interés para la investigación”, enumeró Galleano.
Calificación penal
Las mujeres que quedaron en preventiva son investigadas como coautoras de comercialización de estupefacientes.