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Una feria gastronómica y cultural llevará las tradiciones italianas a la plaza San Martín

Este domingo 13 de septiembre, de 14 a 18, la plaza San Martín será escenario de una feria con emprendedores, gastronomía típica, música y bailes tradicionales. La propuesta es organizada por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Union e Benevolenza.

El evento busca acercar a la comunidad las expresiones culturales y gastronómicas de la colectividadEl evento busca acercar a la comunidad las expresiones culturales y gastronómicas de la colectividad
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San Lorenzo tendrá este domingo 13 de septiembre una jornada dedicada a la cultura italiana, con una feria gastronómica y cultural que se desarrollará de 14 a 18 en la plaza San Martín. La propuesta reunirá emprendimientos, comidas típicas y expresiones artísticas vinculadas con las tradiciones de la colectividad italiana.

La actividad estará destinada a vecinos, familias y visitantes, con una programación que combinará propuestas gastronómicas y culturales al aire libre.

Gastronomía y emprendimientos

Uno de los principales atractivos de la jornada será el patio de comidas, donde se podrán encontrar preparaciones típicas de la cocina italiana. La propuesta permitirá acercarse a sabores y recetas tradicionales en un espacio de encuentro para compartir en familia.

La feria también contará con la participación de emprendedores, que ofrecerán diferentes productos a los visitantes durante el desarrollo de la actividad.

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De esta manera, la gastronomía tendrá un papel central en una celebración que busca recuperar y difundir parte de las tradiciones vinculadas con la comunidad italiana.

Música y bailes tradicionales

La jornada también tendrá un componente artístico con la presentación de bailes típicos de la comunidad italiana. Las expresiones de danza y música aportarán color y movimiento a la actividad y permitirán al público conocer distintas manifestaciones culturales de la colectividad.

La programación propone así combinar el aspecto gastronómico con las expresiones artísticas y las tradiciones que forman parte de la presencia italiana en la ciudad.

Una celebración abierta a la comunidad

La feria se desarrollará en la plaza San Martín, uno de los espacios públicos de referencia de San Lorenzo, y ofrecerá una alternativa de encuentro durante la tarde del domingo.

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La propuesta es organizada conjuntamente por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Union e Benevolenza, con el objetivo de acercar a la comunidad diferentes expresiones vinculadas con la cultura italiana.

La actividad tendrá lugar el domingo 13 de septiembre, de 14 a 18, con entrada abierta para quienes quieran acercarse a disfrutar de la gastronomía, los emprendimientos y las tradiciones de la colectividad.

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