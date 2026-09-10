En San Lorenzo

Una feria gastronómica y cultural llevará las tradiciones italianas a la plaza San Martín

Este domingo 13 de septiembre, de 14 a 18, la plaza San Martín será escenario de una feria con emprendedores, gastronomía típica, música y bailes tradicionales. La propuesta es organizada por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Union e Benevolenza.