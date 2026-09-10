San Lorenzo tendrá este domingo 13 de septiembre una jornada dedicada a la cultura italiana, con una feria gastronómica y cultural que se desarrollará de 14 a 18 en la plaza San Martín. La propuesta reunirá emprendimientos, comidas típicas y expresiones artísticas vinculadas con las tradiciones de la colectividad italiana.
Una feria gastronómica y cultural llevará las tradiciones italianas a la plaza San Martín
Este domingo 13 de septiembre, de 14 a 18, la plaza San Martín será escenario de una feria con emprendedores, gastronomía típica, música y bailes tradicionales. La propuesta es organizada por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Union e Benevolenza.
La actividad estará destinada a vecinos, familias y visitantes, con una programación que combinará propuestas gastronómicas y culturales al aire libre.
Gastronomía y emprendimientos
Uno de los principales atractivos de la jornada será el patio de comidas, donde se podrán encontrar preparaciones típicas de la cocina italiana. La propuesta permitirá acercarse a sabores y recetas tradicionales en un espacio de encuentro para compartir en familia.
La feria también contará con la participación de emprendedores, que ofrecerán diferentes productos a los visitantes durante el desarrollo de la actividad.
De esta manera, la gastronomía tendrá un papel central en una celebración que busca recuperar y difundir parte de las tradiciones vinculadas con la comunidad italiana.
Música y bailes tradicionales
La jornada también tendrá un componente artístico con la presentación de bailes típicos de la comunidad italiana. Las expresiones de danza y música aportarán color y movimiento a la actividad y permitirán al público conocer distintas manifestaciones culturales de la colectividad.
La programación propone así combinar el aspecto gastronómico con las expresiones artísticas y las tradiciones que forman parte de la presencia italiana en la ciudad.
Una celebración abierta a la comunidad
La feria se desarrollará en la plaza San Martín, uno de los espacios públicos de referencia de San Lorenzo, y ofrecerá una alternativa de encuentro durante la tarde del domingo.
La propuesta es organizada conjuntamente por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Union e Benevolenza, con el objetivo de acercar a la comunidad diferentes expresiones vinculadas con la cultura italiana.
La actividad tendrá lugar el domingo 13 de septiembre, de 14 a 18, con entrada abierta para quienes quieran acercarse a disfrutar de la gastronomía, los emprendimientos y las tradiciones de la colectividad.