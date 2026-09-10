La segunda etapa del Gasoducto Troncal de la Ruta Provincial Nº 20 recibió nueve ofertas económicas durante la apertura de sobres realizada este miércoles en María Susana.
Gasoducto de la Ruta 20: nueve empresas presentaron ofertas para la segunda etapa
La obra tiene un presupuesto oficial de $14.788 millones y permitirá avanzar con la extensión de la red de gas natural hacia nueve localidades de los departamentos San Martín y Belgrano. El proyecto integral contempla 166 kilómetros de infraestructura y una inversión cercana a los $40.000 millones.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de $14.788.492.034,57 y permitirá continuar con la extensión de la red de gas natural por cañería en localidades de los departamentos San Martín y Belgrano.
El acto correspondiente a la Licitación Pública Nº 05/26 se llevó a cabo en el Museo y Centro Cultural La Estación de María Susana, en el marco del programa Gasoductos para el Desarrollo. Las propuestas serán ahora analizadas por la Comisión Evaluadora de Enerfe SAPEM, que tendrá a su cargo determinar la oferta más conveniente para la ejecución de los trabajos.
Una obra de 166 kilómetros
El proyecto integral contempla el tendido de aproximadamente 166 kilómetros de gasoductos y una inversión cercana a los $40.000 millones. La infraestructura está destinada a ampliar la disponibilidad de gas natural en nueve localidades de la región.
La iniciativa fue estructurada en dos etapas. La primera comprende el tramo entre Tortugas y Montes de Oca, mientras que la licitación recientemente abierta corresponde a la segunda parte del proyecto.
La planificación también contempló de manera diferenciada la adquisición de cañerías y estaciones reguladoras, además de la ejecución de la obra civil. Esta modalidad permitió avanzar previamente con parte de los componentes necesarios para el desarrollo de la infraestructura.
Una vez finalizadas las distintas etapas, la red permitirá extender el servicio de gas natural a María Susana, Castelar, Crispi, Las Petacas, Landeta y Piamonte, en el departamento San Martín; y a Bouquet, Montes de Oca y Tortugas, en el departamento Belgrano.
Las nueve ofertas presentadas
Durante la apertura de sobres se conocieron las propuestas económicas de las empresas y consorcios participantes. Saiko S.A. - Proemo Ingeniería S.R.L.: $13.951 millones. Winkelmann S.R.L. - Instec S.R.L.: $14.519 millones. Chimen Aike S.A.: $14.788 millones.
Sanimat S.A. - Fega S.A.: $15.524 millones. Tecsa S.A. - Aclade S.R.L.: $16.766 millones. Coemyc S.A.: $17.793 millones. Inarteco S.A.: $19.152 millones. Obring S.A. - Construcciones Tres S.R.L. - Sol Ingeniería: $19.329 millones. Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - OIC S.A.: $22.832 millones.
Las propuestas pasarán a la instancia de evaluación técnica y económica correspondiente. Según se informó, el proceso de análisis y definición de la adjudicación demandaría entre 30 y 45 días.
Alcance regional
La ampliación de la infraestructura gasífera apunta a mejorar la disponibilidad de gas natural para localidades del centro-oeste santafesino y generar las condiciones necesarias para nuevas conexiones domiciliarias, comerciales e industriales.
En el caso de las localidades involucradas, también se prevé la instalación de plantas reductoras y otros componentes vinculados al funcionamiento del sistema. Para ello, las comunas y municipios ya avanzaron con la disponibilidad de terrenos destinados a las futuras instalaciones.
La concreción de esta segunda etapa permitirá completar un nuevo tramo de infraestructura energética estratégica para los departamentos San Martín y Belgrano y ampliar el acceso al gas natural por red en nueve localidades.