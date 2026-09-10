Para ampliar la red

Gasoducto de la Ruta 20: nueve empresas presentaron ofertas para la segunda etapa

La obra tiene un presupuesto oficial de $14.788 millones y permitirá avanzar con la extensión de la red de gas natural hacia nueve localidades de los departamentos San Martín y Belgrano. El proyecto integral contempla 166 kilómetros de infraestructura y una inversión cercana a los $40.000 millones.