Tres instituciones educativas del departamento San Justo contarán con fondos para ejecutar distintas obras de infraestructura y mantenimiento edilicio. Se trata del Jardín de Infantes N° 94 “Profesor Juan Mantovani”, de San Justo, que recibió dos aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), y de la Escuela N° 6068 “Doctor Ernesto Berraz”, de Naré.
Más de $53 millones para obras de infraestructura en escuelas de San Justo y Naré
El Jardín de Infantes N° 94 de San Justo recibió dos aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por más de $33 millones, mientras que la Escuela N° 6068 de Naré obtuvo otros $20,2 millones. Los recursos serán destinados a reparaciones y mejoras edilicias.
En total, los recursos asignados a las tres instituciones superan los $53,9 millones y estarán destinados a trabajos que abarcan reparaciones generales, renovación de aberturas, cielorrasos, galerías e instalaciones.
Más de $33 millones para el Jardín 94
El Jardín de Infantes N° 94 “Profesor Juan Mantovani”, ubicado en el sector este de la ciudad de San Justo, recibió dos aportes correspondientes al programa FANI por un monto conjunto de $33.737.430.
Uno de los fondos, por $14.217.530, será utilizado para el cambio de aberturas del sector interno del establecimiento, la colocación de barandas y la realización de reparaciones generales.
El segundo aporte, de $19.519.900, permitirá avanzar con la reparación de los sobretechos de las galerías y de otros sectores del edificio que presentan deterioro.
Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y adecuar distintos espacios utilizados diariamente por la comunidad educativa.
Obras por más de $20 millones en Naré
En la localidad de Naré, la Escuela N° 6068 “Doctor Ernesto Berraz” recibió un FANI por $20.257.408.
De acuerdo con lo informado por la institución, los recursos serán destinados a diferentes intervenciones en el edificio escolar, entre ellas la puesta en funcionamiento del sistema de iluminación exterior, el cambio de aberturas y la renovación de cielorrasos.
Las obras permitirán atender necesidades de mantenimiento y mejorar las condiciones de funcionamiento de distintos sectores de la escuela.
Recursos para infraestructura educativa
Los aportes forman parte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta destinada a financiar intervenciones de carácter prioritario en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe.
En este caso, los fondos permitirán ejecutar obras en instituciones de nivel inicial y primario de San Justo y Naré, con intervenciones orientadas principalmente al mantenimiento, la seguridad y la mejora de los espacios destinados a las actividades educativas.