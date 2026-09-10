Educación

Más de $53 millones para obras de infraestructura en escuelas de San Justo y Naré

El Jardín de Infantes N° 94 de San Justo recibió dos aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por más de $33 millones, mientras que la Escuela N° 6068 de Naré obtuvo otros $20,2 millones. Los recursos serán destinados a reparaciones y mejoras edilicias.